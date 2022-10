¿Usted quiere que le suban los impuestos?

El titulo no es nada original, pero que quieren que les diga, el debate está en el ambiente.

No voy a descubrir yo, que la relación entre impuestos y servicios recibidos, nunca satisface al ciudadano. Y en España, menos. Con este y con todos los gobiernos.

El derecho fiscal no es mi fuerte, pero cuando estudiaba, el profesor Lasarte decía, que un mismo acto no podía ser gravado más que una vez. No cabía tributar más de una vez por la misma cosa, como no se puede juzgar dos veces el mismo crimen. A lo largo de los años, he tenido ocasión de comprender el concepto de infinito: resulta ser la cantidad de veces que la Agencia Tributaria es capaz de subdividir un mismo acto jurídico, para aplicar otro impuesto más. Hablemos de la propia casa de cada uno. Pagas cuando la compras (IVA o ITP); pagas por tenerla (IBI siempre, y Patrimonio en algunos casos); pagas por reformarla (licencia de obra e ICIO), pagas dos veces por venderla, si ganas algo (Plus Valia municipal e IRPF); si la donas, ojo, si la donas, aunque no veas un euro pagas lo mismo que si la vendes, mas el ISD. Pagas también si la heredas, o si la hipotecas porque estas tieso, o si la divides en dos partes...¡Quillo, para yá! Bueno vale, lo dejo aquí, pero también pagas si la alquilas.

La oposición se ha aplicado a bajar impuestos en las comunidades autónomas donde gobiernan. El presidente de la Junta de Andalucia fue el primero, y a él se ha sumado hasta la Comunidad Valenciana, gobernada por el PSOE, porque la idea es muy atractiva electoralmente. ¡Vaya si lo es!. Hasta Revilla, el otro día, en el Hormiguero de Pablo Motos, dijo que consideraba demagógico eso de bajar impuestos, pero cuando el presentador le preguntó si lo iba a hacer, no lo dudo: “Yo sí, de cabeza. ¿Y sabes por qué? Porque soy un político”.

El gobierno se ha quedado solo, defendiendo la idea (si es que eso es una idea) de que pagar más impuestos es mejor. El presidente ha declarado este fin de semana, que «desde la derecha dicen que el dinero está mejor en los bolsillos de los ciudadanos”. ¡Uf, cuidado con eso! Cualquiera podría hacerse de derechas de repente o responderle, si acaso piensa que estaría mejor en los suyos.

Para mi que el gobierno esta librando una batalla tremendamente absurda, centrando la idea, en la simpleza de que subir los impuestos, es mejor que bajarlos. Hay mejores formas que esa de incentivar la recaudación.

En esta materia, hay cantidad de teorías. Hay quien defiende -yo mismo entre ellos- que bajando la presión fiscal, el ciudadano dispone de más dinero para gastar y genera más movimiento económico que acaba revirtiendo al estado, que termina recaudando más. Si nuestro dinero no está en nuestro bolsillo, porque lo tiene hacienda, no gastamos, no invertimos, no compramos inmuebles, y a causa de ello, se recauda menos IVA asociado al consumo, o menos impuestos como el de transmisiones que grava las compras inmobiliarias.

La cuestión es que sobre el debate fiscal, todo es demagogia.

En el mismo sitio donde dijo lo anterior, nuestro presidente soltó también: «Yo quiero un país en el que los ciudadanos se hipotequen por la compra de un piso o un coche, pero no por llevar a sus hijos a la escuela» A lo que tal vez alguien podría responder, que no tiene hijos, o que ya se han independizado, pero que no tiene donde vivir, y que necesita desplazarse a varios kilómetros para trabajar. Total, pura demagogia.