Utrera y Los Palacios unen sus fuerzas para crear una gran conurbación

Utrera y Los Palacios suman casi 100.000 habitantes y están tan solo a 9 kilómetros de distancia entre ellas. Ambas poblaciones se encuentran en una zona geográfica estratégica de Andalucía, en un gran nodo de comunicaciones que incluyen la autovía A-376 que rápidamente tiene acceso a la SE-40 y al aeropuerto; a la SE-30 que conecta con los desvíos a la provincia de Huelva y la Ruta de la Plata; con la carretera A-394 que enlaza con la A-92 y que atraviesa longitudinalmente Andalucía hasta Almería; con la AP-4 hacia Cádiz; o la N-IV que une Madrid con Andalucía. Por vía férrea, Utrera está conectada por vía doble hasta Sevilla, hacia Cádiz de momento hay vía única hasta que se complete la línea de alta velocidad Sevilla-Cádiz. Además, muy cerca del casco urbano de Utrera pasa la vía férrea que conecta Sevilla con Málaga. Sin embargo, la A-362 que une Los Palacios con Utrera se trata de una carretera insuficiente para el tráfico que se genera entre ambas poblaciones y que no cumple con la capacidad suficiente para la creación de una conurbación, que complemente al eje Dos Hermanas-Alcalá de Guadaíra, y que sirva como puerta Sur del área metropolitana de Sevilla. Por eso, la principal reivindicación que daría lugar al resto de estrategias es el desdoblamiento de la A-362 y convertirla en una vía de alta capacidad. Ambas ciudades reivindican la importancia del desarrollo urbanístico y del impacto positivo que podría tener que todas las administraciones se unan para establecer una conurbación en el que se sumen nuevas infraestructuras, servicios, centros logísticos, parques industriales. En ese sentido, la llegada de fondos europeos Next Generation puede ser una gran oportunidad para ambas localidades Hay muchos ejemplos de conurbaciones que han dado como resultado una mayor implantación empresarial y por tanto un mejor desarrollo económico y aumento de la calidad de vida. Algunos ejemplos son: Don Benito y Villanueva de la Serena, Elda y Petrer o Cádiz y Jerez de la Frontera. Con todo esto se quiere conseguir una gran sintonía entre ambos ayuntamientos desde el inicio de las conversaciones sobre este tema y ha agradecido al alcalde palaciego su predisposición para esta batalla conjunta que será larga pero fructífera”. Sin embargo, “solo no llegaremos a la meta, para ello necesitamos del apoyo del resto de administraciones como son la Diputación de Sevilla, la Junta de Andalucía y el Gobierno de España. Los Alcaldes de ambas poblaciones Utrera y Los Palacios intenta con todo este proyecto la petición de una reunión con el presidente de la Junta de Andalucía y con el ministro de Transportes y Movilidad, esperando que ambos gobiernos sean receptivos a esta petición conjunta que mejorará la conexión del área metropolitana y fortalecerá las oportunidades de desarrollo de dos de las principales ciudades de la provincia. El remar en la misma dirección es la forma de conseguir mejoras para esos mas de cien mil habitantes de la zona.