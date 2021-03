Vacunas, monarquía y ética o cómo destrozar una institución

Los problemas con los que se enfrenta el Rey Felipe VI son muchos y de gran importancia. Pero el mayor, el que más quebraderos de cabeza está provocando al monarca, es la falta de luces y el exceso de codicia de sus familiares. Felipe VI está llamado a ser el rey con mejor pinta de todos y el que tiene un futuro más gris. Felipe VI ‘el maltratado’. Esto empieza a pintar, francamente, mal.

Con todo lo que está pasando, con las noticias sobre la situación fiscal del emérito encima la mesa, en plena discusión sobre si es necesaria la monarquía o España tiene más aroma a república que nunca antes, las hermanas del Rey Felipe VI se vacunan aprovechando una visita a su padre en Abu Dhabi. Más torpe no se puede ser. Creo yo que si hubiera un plan secreto para acabar con la monarquía en España, nunca jamás sería tan preciso como esto que está sucediendo de forma natural. El peor de los enemigos que tiene Felipe VI está en casa.

Posiblemente, se pueda justificar esa vacunación de Elena y Cristina de Borbón. Se les ha apartado de la familia real (pero siguen siendo parte de la institución y hermanas del rey), estaban en un país lejano en el que las normas son otras (pero la ética está muy por encima de esas triquiñuelas de baratillo), o que existen fórmulas para viajar a algunos países y ser vacunado si tienes la posibilidad de hacer ese viaje (todavía peor si hablamos de moral y de ejemplaridad, si comparamos las posibilidades económicas de unos y de otros; y, además, según la propia embajada de Emiratos Árabes vacunarse allí es ilegal puesto que las dosis que tienen es para los ciudadanos de allí). Tener menos luces es imposible.

Desde la Casa real dicen no tener intención de hacer comentarios al respecto. No me extraña porque decir una sola palabra es cometer un error. No hay justificación y cualquier cosa que se diga se puede dar la vuelta y convertirse en un arma peligrosa.

Dicen que el peor enemigo de la Corona es Pablo Iglesias. No, Iglesias es un político mediocre que dice lo que le toca decir y nada más. Dicen que Pedro Sánchez se quiere cargar la Corona en España. No, Sánchez es un político arrogante y estúpido que deja que pasen cosas porque sabe que algunas pueden caer por su propio peso. El peor enemigo de la Corona es la familia del rey y sus desmanes constantes y vergonzosos.

Pasado mañana vacunan a mi madre. Es una ancianita adorable de 87 años que vive con nosotros. Es decir, lleva un año conviviendo con un matrimonio que sale todos los días a trabajar, a comprar o al teatro; y con cuatro jóvenes que estudian o trabajan y se pasan la vida entrando y saliendo de casa (posiblemente después de haber besado con insistencia a los novios y novias; de haber compartido un litro de cerveza o qué sé yo). ¿Cómo le explico esto de vacunarse en Abu Dabi? ¿Qué puedo decir a esa mujer para explicar cómo ella no está vacunada y las hermanas del Rey Felipe VI sí lo están? Y algunos alcaldes, y algunos políticos, y algunos militares de alta graduación... Es tan inexplicable como bochornoso.

Qué falta de compromiso, de ética y de humanidad.