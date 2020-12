Viajar a la Magdalena

Para muchos sevillanos, acercarse al centro de Sevilla es todo un ejercicio de sabiduría y pundonor desgraciadamente. Y es que como un verdadero tirar de dados en el juego del Monopoly, a este Ayuntamiento le han ganado la parcela de la Plaza de la Magdalena donde su remodelación (perdón, su destrucción) no sólo ha comenzado sino también las quejas y las nuevas noticias de las que nos vamos enterando.

El Ayuntamiento sevillano ha vuelto a sacar su cabeza del caldero calentito donde nos disponíamos a meter el cucharón para decir a una gran parte de la población, que los autobuses ya no pararán en la Magdalena y váyase usted, ahí se lo dejo, hasta Marqués de Paradas.

.- Caray, explíquese mejor.

Para personas de cierta edad o con dificultades motoras, este cambio será una fatalidad para sus pretensiones de visitar el centro de Sevilla. Y lo peor es que esta iniciativa la justifica el alcalde dentro de su Plan Sevilla Respira y el Plan de Movilidad Urbana sostenible.

.- Me deja usted intrigado.

Pues verá, sin Plan de Movilidad Urbana no llegarán las subvenciones para el tranvía hasta Santa Justa y a falta de un Plan Inteligente de Movilidad, sacamos el Plan Respira de Sevilla (léase Plan Asfixia) llevándose todo lo que haga falta por delante; inclusive la facilidad de los más mayores para llegar al centro. Y este Consistorio que quiere presentarse como un dulce calamar, escupe su tinta más negra para convertirse en un tiburón a la hora de remodelar la plaza de la Magdalena, retirando la llegada de los autobuses a la zona.

.- ¿Y qué es lo que hará?

Pues, de momento, ya le digo que antes del qué, vendría el porqué. A pesar de que, según el Ayuntamiento, el proyecto no está definido, sí le digo que para esta reforma se ha utilizado un convenio firmado con la empresa Millenium, la misma que está construyendo el hotel 5 estrellas en la plaza, para adaptarla a las condiciones actuales de vida. Y entre los deseos de esta empresa se encuentra la renovación exterior y peatonalización de la plaza de la Magdalena para una más eficiente explotación de la infraestructura hotelera. De hecho, Millenium colaborará económicamente con el Ayuntamiento en esta remodelación. Nos ponemos, por tanto, bajo el yugo de un proyecto que no está dejando satisfecho a los sevillanos. Retirar los setos perimetrales, colocar el granito absorbe suciedad al siguiente día de su instalación y llevar a cabo una plataforma única me suena, se lo puedo asegurar, a veladores hoteleros a discreción que harán de la zona una nueva Velá sevillana.

.- Continúe el relato que empiezo el vahído.

La verdad es que a los sevillanos nos han colocado el medallón de ganador del todo vale porque a costa de una subordinación urbanística nos impedirán el acceso al centro y la empresa hotelera se habrá aprovechado de un Ayuntamiento que ha vuelto a caer en las obras faraónicas sin contar con los sevillanos y con la lógica urbanística de conciliación entre el entorno y el ciudadano, además de incumplir el Plan Especial de Protección de las Zonas.

Millenium pagará a tocateja el 50% de la remodelación de la Magdalena dejándola al gusto de sus intereses y, mientras tanto, el otro pagador del 50%, es decir, todos los sevillanos y no el alcalde únicamente, perderemos la movilidad al centro de Sevilla y el gusto de pisar la historia de la Sevilla antigua.

Seguiremos siendo infelices, aunque me pregunto si este Ayuntamiento hubiese sido tan espléndido en sus concesiones si en vez de un hotel se construyera un teatro o un museo. Una lástima que con esta remodelación se hayan entregado las llaves de la Magdalena a cambio de perjudicar a los que necesitan ir en autobús hasta el centro. Ya sabe sevillano que lo que antes era suyo al 100%, ahora es propiedad a medias con un hotel.

.- Toque ya las campanas maestro.

Campanazo moral. A un Ayuntamiento que se salta las normas de protección de la zona para destruir la historia de Sevilla oliendo, de nuevo y, desgraciadamente, a los años 60 del siglo XX.

Campanazo a muerto. Por el hecho de que en esta ciudad no se piensa en la movilidad del vecino y presumimos en Europa de ciudad verde y ecológica.

Campanazo betunero. A las verdaderas intenciones que se tiene con esta remodelación que no es más que convertir uno de los diamantes históricos de Sevilla, en una entrada moderna de hotel. A ver qué ocurre si algún día, el hotel, cierra sus puertas.