Violencia contra Vox en Vic

Lo ocurrido con Vox en la localidad barcelonesa de Vic es de una gravedad infinita. Las furgonetas donde iban el candidato de este partido a las elecciones del día 14, Ignacio Garriga, y Ortega Smith, su secretario general, se vieron atacadas de manera muy violenta en plena campaña electoral por un grupo de, al parecer, antifascistas de esta localidad. El partido de Santiago Abascal es el tercero de España en número de diputados, 52, lo que quiere decir que fue votado en las pasadas elecciones generales por más de tres millones de ciudadanos, se supone que libres. En Andalucía se produjo el cambio político con el apoyo de este partido, luego es una formación más, absolutamente legal, que pide el voto como el resto de partidos para gobernar según unas ideas, que gustan a unos y a otros no, como puede ocurrir con Unidas Podemos, la extrema izquierda, que gobierna el país en coalición con el Partido Socialista. Se desconoce aún qué partido va a gobernar en Cataluña, pero lo que está claro es que van a ser unas elecciones demasiado condicionadas por el miedo, el sectarismo, el odio y la pandemia. Si lo de España es una democracia de calidad, que venga Dios y lo vea. Lo sería si viéramos normal que un partido como Vox pueda presentarse a unas elecciones y llevar a cabo una campaña normal y sin altercados públicos, como el resto de los partidos. Según algunos medios, los Mossos denuncian que se les dio orden de no cargar contra estos violentos radicales, que no solo atacan a partidos legítimos sino a medios de comunicación, como ocurrió el pasado sábado con Telemadrid en la capital de España. ¿Antifscistas agrediendo a profesionales de la información? Así es, y luego no gusta que se cuestione la calidad democrática en España, sobre todo desde que mandan Sánchez e Iglesias, que son claramente generadores de odio y enfrentamientos, tanto o más que la ultraderecha. ¿Qué hacen los medios, sobre todo algunos, como eldiario.es? Publicar este titular: “Una protesta en Vic contra un acto electoral de Vox acaba en altercados”. ¿Protesta? Fueron a reventar el acto electoral y a liarla, como la liaron. Es curioso que haya medios de comunicación con miedo al poder, cuando debería ser al revés. Esto no puede acabar bien de ninguna de las maneras.