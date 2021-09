Vox quiere urnas, PSOE y PP se enrocan, C’s y Unidas Podemos se hunden

No es extraño que desde Vox pisen el acelerador en Andalucía. Quieren saber hasta dónde llega su proyección en las urnas y las elecciones autonómicas serían un excelente banco de pruebas.

El desastre de Ciudadanos parece inevitable. En Andalucía y en el resto de España. Vox quiere conocer cómo van a repartirse los escaños para saber hasta dónde llegará su cuota de poder y si su presencia en el Gobierno andaluz se hará realidad. Desaparecido Ciudadanos los números deberían salir. Por eso ya avisan de que los Presupuestos no serán aprobados y que las elecciones se adelantarán de forma inevitable. El mes de marzo de 2022 parece una fecha probable.

Si el desastre de Ciudadanos parece seguro, ocurre lo mismo en el caso del PSOE. No hay que olvidar que todo lo que no sea gobernar en Andalucía se convierte en un autentico calvario para el socialismo español. El golpe para Pedro Sánchez sería notable y haría tambalearse al partido entero. Todos los movimientos del socialismo andaluz están encaminados a que el adelanto electoral no se produzca puesto que sería un problema de difícil solución. Solo la descomposición de Unidas Podemos en toda Andalucía parece que estar a favor del PSOE. No hace falta decir que Juanma Moreno Bonilla tiene todas las de ganar en este escenario actual. Ahora bien, si esto es cierto ¿por qué no adelanta él las elecciones y se deja de historias? Pues porque gobernar con Vox puede convertirse en una tortura y en un peso difícil de soportar para el PP de Pablo Casado.

Doblegarse ante Vox será duro puesto que obligará a tomar posiciones mucho más escoradas a la derecha y las críticas serán feroces por buena parte de la sociedad andaluza. Y no hay que olvidar una cosa importantísima: podría ocurrir que gane el PSOE y que se quede fuera otra vez. Eso significa que buena parte de la sociedad andaluza se vería gobernada por dos fuerzas políticas que van de la derecha moderada al extremo del arco parlamentario. Eso apesta a problemas, movilizaciones y calles calientes. Demasiado carga para cualquiera.

Mucho tiene que cambiar el panorama para que ese posible Gobierno de coalición no se convierta en una realidad. Y mucho tiene que cambiar el panorama si eso no supone una hecatombe política en toda España. Ahora bien, escuchando algunas declaraciones de los líderes de Vox podría ser que les pasara lo que ocurrió con sus homólogos italianos en las pasadas elecciones de ese país. Radicalizar posturas no suele funcionar. Y separarse de un discurso moderado y eficaz como el de Juanma Moreno Bonilla supone un peligro. En Vox han demostrado enorme torpeza en muchas ocasiones y eso en política puede terminar en tragedia electoral.

Ya sabe usted, el tira y afloja de la política. Solo falta saber si en Vox meterán la pata más de la cuenta o si el PP andaluz se mantiene en sus trece y no cede ante las presiones o si... Tira y afloja.