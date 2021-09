Vuelven las despedidas

Era algo que había desaparecido durante la pandemia. Una especie de carnaval de lo ordinario que llenaba bares, plazas, calles y locales. Ellas con sus penes en la cabeza y ellos con diademas coronadas por dos senos.

Las despedidas de soltero han vuelto a Sevilla al igual que lo hace el turrón por Navidad.

Muchos critican estas prácticas que no le hacen daño a nadie. Sí, son un coñazo cuando se pasan con el alcohol y empiezan a berrear igual que el tendedero en un mercadillo, pero nada que no haga un sevillano con ganas de hacerse notar.

Se les echan las culpas a estas despedidas de los ruidos que generan, pero no se dice nada cuando esas molestias las producen gente de aquí. El mismo por saco dan los que vienen de Madrid una semana antes de la boda que los que se ponen a tocar las palmas emulando el último tema de C. Tangana.

Estos vienen a pasárselo bien en una ciudad propicia a ello. Siempre se destaca la felicidad y apertura del sevillano, el buen clima, la cantidad de bares y zonas de copas y los buenos precios. Yo, si fuese de Toledo, también celebraría mi despedida de soltero aquí. Seguramente no me pondría una de esas ordinarias diademas. O tal vez sí. Tampoco me vestiría de cigala. O quizás sí. No lo sé.

Gente joven con un motivo para celebrar y en una ciudad que invita a ello. Quizás sean hasta más respetuosos que los que somos de aquí y, seguramente, eso sí sea lo que molesta al sevillano rancio.