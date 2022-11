¿Y por qué no un día para el flamenco?

Cuando Silverio Franconetti luchaba en el siglo XIX para que el flamenco fuera un arte respetado en Sevilla y se encontró enfrente a parte de la sociedad hispalense, la más puritana, no imaginaría que un día habría en el almanaque una fecha señalada para el arte andaluz por excelencia. Esa fecha fue ayer, día 16, y se vivió en muchas partes del mundo como una fiesta, sobre todo en Andalucía. Y esto les da coraje a miles de personas en nuestra tierra, lo que no deja de sorprendernos. Ni siquiera por el trabajo que la fecha les proporciona a los profesionales de lo jondo. Está claro que para los flamencos, este arte debe ser importante todos los días y no solo cuando lo diga la Unesco. Pero no es así, por desgracia. Pero si tenemos un día para nosotros, para llamar la atención, para que salgamos en los medios de todo el mundo, ¿qué problema hay? El problema es el antiflamenquismo existente aún en Andalucía. Se puede tener o no sensibilidad para este arte, que es la clave de todo, pero por encima de eso hay un hecho innegable: el flamenco es una parte esencial de la cultura andaluza, un arte que nos distingue en el mundo entero, y eso debería ser motivo más que suficiente para sentirnos todos orgullosos. Parece que nos da coraje que el flamenco entre en los colegios, como si no fuera un arte musical tan importante como cualquier otro género. Se puede hablar de Falla en un colegio, o de Turina, pero no de don Antonio Chacón o Antonio Mairena. Hay que justificarlo, y esto es una vergüenza. Les recuerdo que hasta hace poco tiempo, solo tres o cuatro décadas, existían teatros en Andalucía en los que nunca había entrado el flamenco, a pesar de que ya estaba en el siglo XIX en teatros nacionales y de Europa. A mediados del citado siglo, el director de un teatro de Hamburgo vino a España para intentar llevarse al Planeta y a María Borrico. Pues aún hay andaluces que se espantan de que un guitarrista sea nombrado Doctor Honoris Causa en alguna universidad andaluza o de que una bailaora obtenga el Princesa de Asturias, sobre todo si no es gitana. Esta misma mañana, el candidato del Partido Popular a la alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, decía en Radio Nacional que cuando sea alcalde va a promover el flamenco en las peñas, “que es donde nace este arte, y donde crece”. No hay más comentarios, señores.