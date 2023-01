Ya estamos otra vez con la portada de feria

Bueno, señores, pues no hemos terminado aun de recoger las basuras de la última feria, que literalmente vuelan libres cuando sopla el viento, cuando ya las autoridades municipales, han colocado el primer tubo de la portada de la siguiente feria, hace un mes.

Y claro, como no puede ser de otra manera, la calle Antonio Bienvenida, de cuatro carriles, cortada de nuevo, desde el dia 1 de diciembre, hasta el 4 o 5 de agosto. Ese fue el tiempo que estuvo clausurada a causa de la feria pasada.

Como se lo digo, desde diciembre a agosto, cortada una vía que conecta Sevilla con la SE-30, y que solo permanece abierta en septiembre, octubre y noviembre. ¿Por qué? Porque se destinan solo tres operarios, que tubito a tubito, y tuerca a tuerca deben apretar los tres millones de tornillos de la portada. ¿Y porque cortan la avenida? Pues porque va a ser, Jesús, tu no eres de aquí ¿no? -le decía el Risitas a Quintero- porque en Sevilla, se descargan los tubos y se hace el acopio de materiales en la calzada, no en las aceras. Como se ve en la foto, hay cientos de metros de acera, donde se podrían acumular los materiales, incluso más cerca del punto de ensamblaje, pero eso sería hacerlo bien. Aquí no; aquí es como: “jefe, déjelos usté ahí mismo, y ya si eso...”.

Como ya referimos en otra ocasión, pasemos por alto el aspecto de la caseta de obras, cubierta con una lona cogida con cuerdas, con mas mugre que el rabo de una vaca; no hablemos de la cutrez del cerramiento, que durante 8 meses afea el entorno; obviemos que el desmontaje se realiza, soltando los tableros y los tubos, dejándolos caer desde la altura, a la voz de “allá vá”, y formando un montón de escombros que bloquea la calzada durante semanas. Obviemos todo eso. Pero por favor, al ritmo y la velocidad que hoy se construye, no es decente soportar 9 meses de corte de una avenida de cuatro carriles.

Ni se opta por una estructura moderna, ni se deja una estructura revestible que podría tematizarse por años, ni nada parecido. No. Aquí, tubito a tubito, Juan, Paco y Pepe, van montando la portada. Tranquilo, con calma. Correr es de cobardes.

Es bueno recordar, que la feria deja un impacto económico en la ciudad de 900 millones de euros. Y digo yo, que parte de eso, se podría invertir en dejar de ser tan cutres y tan zafios. En adecentar un solar como el real de la feria, que da vergüenza ajena ver: lleno de basura, de maleza, de setos maltratados y de desperdicios y escombros de toda naturaleza.

Hubo una ilustre, que dijo que el dinero público no era de nadie, y parece que cuando se molesta al ciudadano, tampoco se molesta a nadie. ¡Ponme otro cubata niño!, que hoy estoy que me salgo, y lo menos voy a montar dos docenas de tubos bien despachaos. Que no se diga que aquí no somos punteros en lo que nos ponemos a hacer. ¡Homepofavó!. Arsa. Que no falte de ná.

Sevilla es una ciudad astronómica. El Consejo de Ministros ha decidido, que Sevilla sea la sede de la futura Agencia Espacial Española, elegida entre 21 candidaturas presentadas, y digo yo, que no vaya a ser que se enteren de esto por ahí, y nos quiten el título.

Mientras tanto, feliz año 2023.