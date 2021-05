Ya hay comisión en la Bienal

Adelantamos en marzo, en absoluta primicia, el nombramiento del nuevo director de la Bienal, el cordobés Chema Blanco, que se hizo oficial a finales de abril. Hoy damos a conocer también en primicia el comité asesor o la comisión del festival, que si el pajarito no ha errado, estará formado por Cristina Cruces Roldán, Sara Arguijo, Alberto García Reyes, Isabel Rodríguez Palop e Iván Periáñez. Sorprende que haya críticos de flamenco en la comisión de la Bienal, aunque se supone que no ejercerán la crítica en el festival. Uno de ellos, al menos, parece ser que ha sido impuesto por el concejal del Ayuntamiento Antonio Muñoz, lo que cuesta entender. Casi tanto como que el medio que más dinero recibe del festival sea aquel en el que trabaja uno de los que compondrán la comisión. Un día habrá que preguntar por qué motivo recibe menos dinero un medio que otro, aunque ambos se ocupen de la misma manera de la muestra sevillana. Llevo 37 años en El Correo y me duele que se vea perjudicado a la hora del reparto del jurdó. Hay tantas cosas en el magno festival sevillano que no entiendo, que llego a aburrirme. La Bienal es un verdadero desastre desde hace años y no parece que algo vaya a cambiar si al nuevo director le imponen cosas, por otra parte tan inexplicables como lo de este extraño comité asesor. Y para cosas extrañas, la lista de flamencólogos que le han enviado al Instituto Cervantes para el Congreso Internacional de Flamenco, con más de sesenta, aunque al final se quedará en la mitad. La lista es para que la analizaran en Cuarto Milenio, de lo paranormal que es, con nombres desconocidos y lamentables ausencias. ¿Entre sesenta no están Manuel Martín Martín, José Luis Ortiz Nuevo, Javier Osuna, Luis Suárez Ávila o Carlos Martín Ballester? Eso sí, están el Niño de Elche, Arcángel, Los Volubles o Antonio Manuel. Todo muy flamenco. Creo que Rocío Márquez quiere exterminar a los críticos rancios y machistas, por lo que se ve, de ahí la lista de marras. La famosa cantante aflamencada de Huelva es la comisaria del citado congreso, por si no lo sabían.