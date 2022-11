¿Yolanda Díaz matará lo que queda del PCE?

Tengo entendido que Yolanda Díaz posee el carné del Partido Comunista de España (PCE). Y Alberto Garzón también, publicó en 2017 el libro Por qué soy comunista. Lo leí, pero debía estar en un mal momento mental porque no me enteré por qué es comunista. Tampoco sé por qué es comunista Yolanda Díaz, lo que sí creo haberme enterado es de que Yolanda es sanchista que no es lo mismo que ser comunista. Eso es preocupante porque el PCE ha sufrido la dirección de varios enterradores: Santiago Carrillo, Gerardo Iglesias, Francisco Frutos... ¿Desde cuándo no se presenta el PCE con sus siglas y herramientas, solo, a unas elecciones? Se acomplejó cuando la URSS se fue a hacer puñetas y, para seguir viviendo, se metió debajo de las faldas de unas siglas y otras. Que si IU, que si Podemos, que si leche en polvo... Lo mismo les ocurrió a otros partidos comunistas menos al de Portugal y resulta que la gente ha premiado la resistencia y la coherencia del PCP aunque también esté de capa caída.

En el pueblo de Olivares (Sevilla) hay un bar que supongo que servirá de sede comunista, que tiene grabado en la pared, sobre la puerta de entrada, el nombre Partido Comunista de España con letras de cerámica. Es de aplaudir el detalle, como lo es que la caseta del PCE de la Feria de Abril fuera pionera en abrir como caseta de un partido cuando el PCE fue el último partido legalizado y que dicha caseta se llame La Pecera. De nada se tiene que avergonzar este partido, la vida es sangre, sudor y lágrimas y más gente ha muerto colocando a Dios y a la democracia como excusas que debido al comunismo.

Pero Yolanda y Alberto parecen estar anonadados. No sé si saben quiénes son y lo que son. Y como ellos mismos puede que no lo sepan y ni respetan ni respetaban lo que representan, la gente los respetará menos o nada, sólo los de la fe del carbonero en un mundo pasado seguirán aplaudiendo sin saber tampoco qué es exactamente lo que aplauden porque no hay líderes ni ideólogos que se lo aclaren, todos se han pasado al sol que más calienta desde hace muchos años ya, y se han escondido para seguir viviendo de la mamela porque creen que sin ellos el mundo iría peor cuando lo cierto es que de algo tienen que vivir y es muy goloso vivir en el mundo cerrado de la política aunque te den bofetadas un día sí y el otro también.

Tampoco sabe Pablo Iglesias lo que quiere o adónde va. Bueno, lo que quiere es sobrevivir, como todos nosotros. Sobrevive bajo la capa de los vulnerables, como Yolanda y Garzón. Tienen vida para rato, saben que los vulnerables puede que sean inmortales y, mientras existan vulnerables, en el guion del sistema está que veamos en escena a sus defensores. Este mundo no es más que un teatro donde cada cual interpreta el papel que le han asignado sus dueños, “los ricos”, gracias a los cuales los solidarios comunistas occidentales pueden interpretar su cometido.

Sin embargo, Iglesias se sale a menudo del guion y siembra irritación en unos y otros. A los viejos comunistas no los engaña y por eso pierde votos por ese lado. Hay sin embargo un segmento de población joven y menos joven que necesita creer en él como si fuera una imagen religiosa. Y como tiene pico, caen en sus fauces. Me parece que Iglesias hace bien en no querer que lo equiparen a Sánchez porque Sánchez será un presidente socialista pero no deja de pertenecer a un partido del sistema, se trata de un individuo que se ahogará en la propia charca donde se mira para ver su cara de Narciso.

Yolanda va tras él, no sabemos qué quiere Yolanda, pero sí sabemos que la política seguidista del PSOE que ha llevado a cabo el PCE desde hace lustros ha hecho polvo las ilusiones de quienes creían que la etapa actual no era exactamente la democracia sino un cambiar todo para que todo siguiera igual y por tanto los comunistas no debían pensar que el camino había terminado –como los socialistas hicieron pensar a la juventud y a muchos adultos- sino que la guerra continuaba. Por ahora, Yolanda Díaz es otra oportunista más arrimada al ascua socialista, este hecho me traería sin cuidado si no fuera porque supone las últimas puñaladas a un partido como el PCE, el único que levantó ilusiones de verdad entre miles de españoles cuando Franco campaba por sus respetos. Por ahora, Díaz es la continuación de anteriores secretarios generales, a unos los conocían los españoles, de otros ni han oído hablar, viven callados para que no les arrebaten la mamela, son los restos de un naufragio lógico porque hoy en día el comunismo está demostrando que no tiene nada sustancial que aportar y que es el mercado quien de verdad lleva las riendas. Se pueden ganar elecciones y no por eso mandar.