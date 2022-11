Zelenski no es un héroe ni Putin es Satanás

Volodímir Oleksándrovich Zelenski​ es el famosísimo presidente ucraniano. Desde que empezó la guerra de Putin (que es el famosísimo presidente ruso), su popularidad ha subido como la espuma. Pero es posible que, ahora, esa misma admiración que han mostrado por él se convierta en rechazo y dudas. Todo es cuestión de tiempo.

Las redes sociales arden señalando a Zelenski como instigador, como el que quiere que la confrontación entre Occidente y Rusia sea una realidad. Ayer, Zelenski afirmaba que los misiles que cayeron en Polonia eran rusos. La OTAN dijo que no, que eran ucranianos. Zelenski insistió en que la OTAN debería liarse a tiros con los rusos. Pero, gracias a Biden, la cosa se quedó en nada (esto no quiere decir que los norteamericanos estén siendo hadas madrinas porque no lo son ni mucho menos y deberían tener en cuenta sus propias miserias en todo este asunto). En las redes se tilda a Zelenski de ser una especie de psicópata que anda buscando un conflicto mundial y aprieta las tuercas, a diario, buscando un posible conflicto de dimensiones difíciles de calcular (a ojo, yo diría que podría tratarse de una destrucción total del planeta).

Si pensamos bien sobre lo que ha sucedido, parece extraño que Rusia intente una escalada, que no conviene a nadie, lanzando un par de misiles a un par de personas que iban con su tractor en busca de remolachas. Es más, parece todo un insulto a la inteligencia de los europeos que nos digan esto y se queden tan frescos.

Podría ser que Zelenski no fuera ese personaje que nos han querido vender desde hace meses (echar un vistazo a lo que ha sido el Donbass desde 2014 y el trato que han dispensado a algunos de parte del presidente ucraniano no estaría mal para construir un criterio antes de opinar; se lo recomiendo a Joaquín Sabina que dice que Zelenski es un héroe); podría ser que Putin tuviera algo de razón (es un tipo despreciable, una especie de justiciero venido a menos, pero igual tiene algo de razón; ûtin no es Satanás, Putin es uno más de toda esta caterva que gobierna el mundo).

Lo único cierto es que estamos en manos de chalados, egocéntricos, iluminados y déspotas. Sí, puede que nos guste poco asumirlo, pero es lo que hay. Y, por otra parte, que nos fiamos de lo que nos cuentan en las redes, en las televisiones o en las radios, sin rechistar. Y deberíamos empezar a investigar y a pensar solitos. Ya va siendo hora.