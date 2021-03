Cruzcampo, Heineken y Amstel reafirman su compromiso con la hostelería

Un año después de que el coronavirus irrumpiese en nuestras vidas dando un vuelco radical al mundo que conocíamos, el compromiso de Heineken, Cruzcampo, Amstel con la hostelería sigue más vivo que nunca. Coincidiendo con su primer aniversario, #FUERZABAR refuerza su propuesta de valor con fuerzabar.es, una nueva plataforma de servicios y atención al cliente que ayuda al hostelero a optimizar su tiempo, realizar sus pedidos de forma ágil e impulsar su negocio. Responde así a las necesidades actuales de los bares y restaurantes españoles con herramientas de gran utilidad, como la posibilidad de hacer un autodiagnóstico gratuito para evaluar el nivel de digitalización, gestión, higiene, seguridad o servicio de cada negocio.

La familia HEINEKEN España sigue trabajando con una visión a corto, medio y largo plazo para para hacer la situación de nuestros bares un poco menos dura y ayudarles en su transformación. Además, se esfuerza por contribuir a mejorar las perspectivas laborales del sector, en un momento en el que la hostelería concentra 7 de cada 10 empleos perdidos en España (casi 750 mil profesionales hosteleros han visto cómo la pandemia afectaba a su empleo). Un buen ejemplo de este compromiso social es la promoción #FUERZABAR Talento Cruzcampo, con la que Cruzcampo y su Fundación inspiran a jóvenes para impulsar la hostelería, preparándolos para convertirse en verdaderos empresarios y poniéndolos en contacto con hosteleros en activo, que actúan como mentores durante todo el proceso de aprendizaje.

En palabras de Carmen Ponce, directora de Relaciones Corporativas de HEINEKEN España: “El desafío sigue siendo enorme. La hostelería es uno de los sectores más perjudicados en esta crisis, en la que nos hemos visto obligados a limitar nuestra movilidad social y nuestros momentos de ocio. Por eso, en la familia HEINEKEN España afrontamos el futuro manteniéndonos firmes en nuestra estrategia de apoyo a la hostelería. ¿Cómo no hacerlo, si más de la mitad de los bares de España son clientes nuestros? El espíritu de #FUERZABAR sigue hoy más vivo que nunca, con un único objetivo: ayudar a nuestros bares a seguir abiertos e impulsar sus negocios”.

Las demandas de los hosteleros son claras: ayudas directas, agilidad y criterio para aplicarlas, atendiendo a sus necesidades reales y, sobre todo, garantías para poder seguir trabajando y adaptarse al consumidor actual. El director de Ventas y Distribución a Hostelería de HEINEKEN España, Manuel Román, reafirma esta idea: “Fuimos los primeros en volcarnos con la hostelería, con medidas reales y tangibles para ayudar a nuestros bares a mantener sus puertas abiertas e impulsar su transformación. Los más de 150 millones de euros que invertimos en 2020 en ayudas directas, formación, préstamos a clientes y otros programas no han sido más que un primer paso en un compromiso que sigue avanzando, para reforzar aún más el valor que aportamos a los hosteleros”.

#FUERZABAR: una plataforma para impulsar el negocio de los hosteleros

#FUERZABAR evoluciona y se convierte en una plataforma de servicios al hostelero (fuerzabar.es) que responde a las necesidades actuales de los bares y restaurantes españoles. Su propuesta de valor ha sido creada gracias al conocimiento que la familia HEINEKEN España tiene de la hostelería española, ya que más de la mitad de los bares y restaurantes de nuestro país son sus clientes.

Este nuevo portal pretende ayudar a los hosteleros a estar mejor preparados e informados, permitirles una gestión más ágil, optimizar su tiempo, reforzar sus capacidades digitales y encontrar nuevas oportunidades de desarrollo para su negocio. Así como a incentivar el consumo y aumentar las visitas a sus establecimientos, atendiendo las necesidades de un consumidor más preocupado por la salud, más sensible al precio, más conectado y con nuevos valores.

Para ello, pone a su alcance nuevas herramientas que facilitan la gestión del día a día e impulsan las ventas, así como otras funcionalidades gratuitas con las que la cervecera aspira a revolucionar la relación que mantiene con sus clientes hosteleros. La sección de pedidos, en la que cada bar puede integrar a todos sus proveedores para hacer sus compras de una forma sencilla, rápida y sin contraseñas, es un buen ejemplo. O el servicio de asistencia sobre la instalación de barril, que puede gestionarse a golpe de clic desde el teléfono móvil.

Conscientes de que la cerveza no se puede digitalizar, pero todo lo demás sí, #FUERZABAR también incluye un programa de asesoramiento para digitalizar negocios hosteleros, aprovechando las últimas tendencias y soluciones disponibles para atraer al consumidor actual. Así como otras herramientas gratuitas, para crear cartas digitales personalizadas en un minuto. Y oportunidades que pueden ayudarle a desarrollar nuevas líneas de negocio a través de iniciativas como el delivery o el take away, beneficiándose de descuentos con Glovo, Deliveroo, Mr. Noow o Klimer.

Además de evaluar la situación de su negocio con la herramienta gratuita de autodiagnóstico, los hosteleros tendrán a su alcance las últimas noticias de interés sobre COVID-19 y las recomendaciones para hostelería. Y podrán mejorar su preparación con las lecciones de barra gratuitas de la plataforma digital Aula Abierta, en la que Fundación Cruzcampo vuelca sus más de 20 años de experiencia formando a profesionales del sector.