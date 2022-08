Aguas turbias en zonas de Carmona a pesar de restablecer el servicio ayer

Siguen los problemas con el suministro de Aguas del Huesna en algunas zonas de la ciudad de Carmona. A pesar de que los técnicos de la empresa pública ya consiguieron arreglar la tubería general que se rompiera a la altura de la urbanización de Los Jinetes de Carmona el pasado lunes, la turbidez es plausible en numerosas zonas, más acusada en el Casco Antiguo de la localidad, donde las conducciones son más antiguas.



Numerosos ciudadanos contactados por El Correo de Andalucía confirman que el agua “tiene un sabor a tierra demasiado pronunciado”, y que la limpieza de las lavadoras, por ejemplo, con prendas de color blanco “han quedado inutilizadas completamente”. La indignación es aun mayor tras saber que esta situación no ha sido informada a la ciudadanía, excepto por las redes sociales del alcalde de la localidad, Juan Ávila, quien sí indicó que, según le informó el Huesna, esta situación de aguas turbias podría alargarse “unas horas”.



Zonas de extramuros ya reportan total claridad en el suministro, sin problemas de turbidez, olor o sabor. Curiosamente, la zona del Real, donde más tardó ayer en volver el suministro, ya goza de total transparencia.



El problema es que ya se alarga más de 24 horas y, en algunos casos, ni olor ni sabor acompañan. “Si la semana próxima estamos todos con una gastroenteritis, pues se están arrastrando sedimentos, ¿quién va a pagar las consecuencias?”, informa un usuario que ha preferido mantener su anonimato. Otro vecino indicaba que “muchas personas mayores no tienen redes sociales y Aguas del Huesna no ha emitido ningún comunicado sobre el estado de las aguas”.