Alcalá de Guadaíra celebra el ‘Día de Alcalá’

Alcalá de Guadaíra celebrará el “Día de Alcalá“ para reconocer a empresas y entidades destacadas, en un acto que tendrá lugar el 21 de septiembre en el Auditorio Riberas del Guadaíra.

El acto, que quedó instituido el 21 de septiembre de 2021 con motivo de la celebración del día del Patrón de la localidad, San Mateo, en una jornada festiva, se volverá a conmemorar este 2022 para agradecer a personas y entidades su compromiso de mejora para el municipio y de la sociedad alcalareña en general, y que constituyen ejemplos destacables en sus ámbitos sociales y profesionales.

Se conforma de esta manera un acto anual como el “Día de Alcalá” donde se reconoce el esfuerzo, la dimensión social, la ayuda a los demás, el fomento de valores y la aportación al conjunto de la sociedad. Los galardonados han sido elegidos por unanimidad de todos los grupos políticos en la Junta de Portavoces del Ayuntamiento.

Galardonados

Asociación de Panaderos: Es la entidad que agrupa a los productores de pan de Alcalá, que es el producto icónico de la ciudad y que forma parte de la historia y la identidad alcalareñas. Es un producto reconocido fuera de la ciudad por su calidad.

Asociación Alcalareña de Educación Especial: Entidad que atiende a personas, sobre todo a jóvenes y adultos con discapacidad intelectual con el fin de mejorar su calidad de vida contando siempre con su participación activa y la de sus familias. Desde su fundación en el año 1977 su labor consiste en promover, desarrollar y potenciar todo tipo de actividades, programas y/o servicios encaminados a lograr la autodeterminación y la plena integración familiar, escolar, laboral y social de este colectivo.

Asociación Española Contra el Cáncer Alcalá: Una entidad con larga trayectoria en la ciudad y que constituye un apoyo permanente para las personas que sufren esta enfermedad. Desarrollan labores de concienciación para la prevención y de ayuda a superar esta dolencia.

Ciudad Alcalá Club de Fútbol: Entidad creada en 2015 y que no deja de crecer sumando éxitos deportivos, pero sobre todo creando una auténtica familia entre quienes componen el club y generando una hinchada cada vez más numerosas. Pioneros en la incorporación de la mujer al deporte del balompié.

Vicente Romero Muñoz: Memoria viva de la ciudad, a sus 97 años de edad, mantiene la actividad intelectual a pleno rendimiento ofreciendo aportaciones de gran interés a la ciudad en forma de libros y artículos, que se suman a su larga trayectoria en este sentido. Ha sido profesor de Derecho de la Universidad de Sevilla y abogado. Muy vinculado al mundo de las hermandades, ha sido hermano mayor de la Virgen del Águila.

Rafa Zafra: Cocinero de gran prestigio. Empezó como ayudante de cocina en hotel Hacienda Benazuza Elbulli Hotel y en unos años acabó convirtiéndose en su chef. Tenía 26 años y había mantenido las dos estrellas Michelín y los dos soles del restaurante del proyecto bulliniano La Alquería. Ha puesto en marcha diversos gastronómicos de gran éxito que destacan por su innovación y calidad.

Alfonso Casado: Pianista y director musical. Es un referente internacional el mundo de los musicales. Culminó sus estudios de piano en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. En 2003 empezó a trabajar como pianista en El Fantasma de la Ópera en el teatro Lope de Vega de Madrid. Desde entonces ha participado en el montaje y / o representación de muchos musicales de primer nivel en España y el extranjero. Ha sido director musical de la producción original de Los Miserables en el Queen's Theatre de Londres. Fue director musical de Miss Saigón en Londres, y el director musical de la producción original de The Phantom of the Opera en el Her Majesty's Theatre en Londres. En su currículum figuran importantes reconocimientos como el Premio de Teatro Musical al Mejor Director Musical por Los Miserables y Premio BroadwayWord UK al mejor director musical del West End.

Ana Toscano: Fundadora y Directora General de Asalvo, una empresa alcalareña fundada en 2002 que ha logrado convertirse en el mayor fabricante europeo de cunas y sillas para bebés. Su empresa exporta a más de 30 países de tres continentes. Entre sus numerosos reconocimientos destacan el Premio Andalucía Excelente en Internacionalización y el Premio Estrella de Oro a la Excelencia.

Hermanas Villaú: Las Hermanas Paqui y María del Mar Villaú desarrollan en su academia de baile y danza su trabajo desde hace ya más de cuatro décadas. Desde pequeñas supieron que ese era su camino y lucharon por él formándose para ser profesoras de danza española y flamenco. Por su academia pasan cada año cientos de alumnos, y esta dedicación y entrega les ha hecho merecedoras de importantes premios y reconocimiento, llevando su arte por escenarios de toda España.

Alberto Parras: Es investigador del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CBMSO) y del Centro de Investigación Biomédica en Red sobre Enfermedades Neurodegenerativas (CIBERNED). Fue galardonado en 2019 por la Fundación Pfiezer gracias a un un trabajo de biología molecular publicado en Nature que muestra como la proteína CPEB4 es capaz de regular la expresión de la mayoría de los genes asociados al trastorno del espectro autista (TEA). En 2020 recibió otro galardón en los premios ‘Andalucía Joven 2020’. Este biotecnólogo ha sido seleccionado por el Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ), de entre otros 107 candidatos de toda Andalucía y consiguió el premio en la categoría de Ciencia, Innovación y Universidad.