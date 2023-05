Batacazo del PSOE en el Bajo Guadalquivir, excepto en Lebrija

La comarca del Bajo Guadalquivir, que seguía resistiendo hasta ayer como un último granero del PSOE, ya no es lo que era, aunque sobrevivan pintadas de rojo, en sus extremos sevillanos, Dos Hermanas, cuyo poder socialista sigue intacto con 16 concejales liderados por Paco Rodríguez -después de las cuatro décadas de absolutismo de Toscano-, y Lebrija, que mantiene sus 15 ediles bajo el mando amable de Pepe Barroso. Son excepciones en un territorio en el que ha subido como la espuma el PP hasta el punto de que por primera vez va a gobernar El Cuervo de Sevilla y en el que dos de sus municipios centrales, Los Palacios y Villafranca y Las Cabezas de San Juan, van a gobernarse por IU.

El caso de los palaciegos ya suponía una raya en un pozo hace 12 años, pero, desde entonces, el gobierno de la coalición Izquierda y Progreso-Izquierda Unida (IP-IU) de Juan Manuel Valle no ha hecho sino consolidar hasta en tres ocasiones una mayoría absoluta que supone casi el 50% del censo electoral. Su victoria, consolidando de nuevo –y con creces- los 11 concejales, ha sido tan rotunda, que el primero en felicitarlo fue anoche el PP, un partido que consigue en Los Palacios los mejores resultados de su historia, con un incremento de 3.500 votos más y un salto de tres a siete concejales. El candidato, Rafael Ruiz, ha revalidado incluso los mejores resultados hasta ahora conseguidos en 2011 por su compañero Antonio Romero Bejarano, que se hizo con seis concejales precisamente cuando el pueblo decidió que el tiempo del PSOE, después de un cuarto de siglo de mayorías absolutas, había tocado a su fin con Antonio Maestre. Desde entonces, los socialistas emprendieron una travesía del desierto que ya parecía haber terminado. Pero no. Juan Diego Valverde, con tres concejales y 2.769 votos, ha estado a punto de cosechar anoche los peores resultados de toda la historia del PSOE en un pueblo que en el que los socialistas llegaron a reunir más de 10.000 votos en sus mejores tiempos, a comienzos de este siglo. El peor resultado para los socialistas fue el de Belén Gayango –una candidata que luego se fue a Ciudadanos- en las municipales de 2015, cuando, también con tres concejales, contabilizaron 2.697 votos, prácticamente los mismos que anoche... Valverde decidió hacer una campaña no solo desprovista de su color rojo habitual –que ha terminado acaparando Juan Manuel Valle-, sino incluso de las siglas del PSOE, que prácticamente ni se veían en los carteles propagandísticos, de un verde que solo rimaba con su apellido. Aunque la campaña socialista ya se había mostrado de baja intensidad, y tras las primarias en que salió derrotada Rosario Ayala no ha hecho sino agrandarse la división en la Casa del Pueblo, ni ellos mismos esperaban anoche tan malos resultados, aunque Valverde no ha puesto, de momento, su cargo a disposición del partido.

El sorpasso del PP al PSOE no ha sido solamente de una rotundidad histórica en Los Palacios, sino también en la vecina localidad de Utrera, donde ha sido más sorprendente porque allí venía de ostentar mayorías absolutas el socialista José María Villalobos, que se ha visto apartado de la Alcaldía por los 12 concejales que ha conseguido Curro Jiménez, antiguo alcalde del PA que, después de liderar estos años la formación Juntos por Utrera, ha adoptado repentinamente las siglas del PP con tanto entusiasmo que hasta el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, decidió el pasado viernes terminar la campaña en el pueblo de los mostachones.

En Las Cabezas, por su parte, la victoria rotunda de ayer de IU-con Andalucía ha descabalgado a Francisco José Toajas, un alcalde socialista acostumbrado en la última década a encadenar mayorías absolutas. El PSOE ha pasado allí de 11 a 7 concejales, mientras que IU ha dado el gran salto de 3 a 9 concejales. Solamente en este pueblo es donde el PP no ha notado su mejoría generalizada, pues tan solo mantiene su único concejal. Por el contrario, ha sido en El Cuervo de Sevilla, históricamente gobernado por la izquierda, y últimamente con una coalición entre PSOE e IU, donde los populares han dado un golpe rotundo sobre la mesa para pasar de 4 a 7 concejales. El PSOE, en cambio, ha bajado de los 6 concejales con que Francisco José Martínez mantenía el gobierno a 4 ediles con los que ahora le iba a ser imposible formar ninguna alianza con el único concejal que ha cosechado IU.

La jornada en que decidió marcharse un escritor andalucísimo como Antonio Gala, el mapa político de toda Andalucía, desde la provincia de Sevilla, ha cambiado en una sola noche, la del salto a la reja. Políticamente hablando, unos han dado el salto y otros se han quedado encerrados, mientras la Virgen del Rocío y quienes no han votado o lo han hecho por correo han vivido su gran noche de Pentecostés.