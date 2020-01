Bormujos cortará con los bancos que traten de manera injusta a los clientes

La portavoz socialista, Margarita Beltrán, defendió que “el Ayuntamiento de Bormujos no trabajará con aquellos bancos cuyo principal interés sea el dinero y no las personas. No tendremos relación con entidades que no agotan todas las vías posibles en casos extremos, como un desahucio”. Consideró además que “la sociedad somos todos, todos tenemos que ir en el mismo sentido y ser un municipio solidario y constructivo, mirar por el bien común y sin olvidar el artículo 47 de la Constitución que recoge el derecho a la vivienda”.

El Ayuntamiento de Bormujos lleva trabajando con las personas y familias que tienen especial vulnerabilidad social y desde el Consistorio se va a tratar con los bancos que cumplan con el Código de Buenas Prácticas, no con entidades que no agotan todas las vías posibles en casos extremos, como un desahucio.

En el mismo sentido argumentó la propuesta la portavoz de Ciudadanos, Cyra de la Cruz, que expresó la negativa a establecer acuerdos con aquellas entidades “que no agotan todas las vías ni negocian con los ciudadanos. No podernos imponerles a los bancos cómo trabajar pero sí decidir con qué bancos llegar a acuerdos” y aseguró que el objetivo es que “el Ayuntamiento sea la primera institución a la que acudan las familias de Bormujos cuando tengan un problema con los bancos y donde encuentren apoyo”.