Carmona retoma su Feria tras dos años de pandemia

Era 1952. El insigne escritor local, José María Requena, escribía este fragmento sobre la Feria de Carmona en la revista de la Peña La Giraldilla:



“(...) La Feria de hoy es perpetua evocación de la Feria de entonces, de la feria que ya no es. El torero llega al ferial en el “haiga”, sin traje corto y sin tener que pedir dineros por cuenta de la corrida de pasado mañana. Todo está sujeto al cambio constante; la feria también... Pero nunca está de más recordar los principios sencillos que tuvo por cuna la feria andaluza, para que al menos exista una preocupación entusiasta por conservar sus más íntimos y hondos valores. La feria que fue ya no es, porque no puede serlo; pero sí puede alcanzar con espíritu y constancia el recobro de muchos detalles típicos lastimosamente perdidos”.



Eran ferias en las que familias enteras comían en las casetas, trayendo sus mejores viandas de casa, ya que la economía no permitía mucho lujo. No había caterings, ni orquestas; no había música de discoteca, ni trap del malo. Reinaba el flamenco, la sevillana, el coche de caballos y la igualdad de clases: