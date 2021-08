Comienza la expropiación del Picacho que albergará un parque y plazas de aparcamiento

Nuevas bolsas de aparcamiento en el Casco Antiguo



El consistorio sigue estudiando la posibilidad de añadir nuevas bolsas de aparcamiento en una zona de difícil acceso y en la que el peatón debe ir ganándole poco a poco terreno al automóvil, pero que no puede olvidar al coche como principal medio de transporte de acceso al mismo. Según informan fuentes municipales, son varias las zonas en las que se está diseñando una mejora de las citadas bolsas de aparcamiento. En la Plaza de San José, tal y como anunció el consistorio hace varias semanas, irá una nueva zona verde, pero además “se va a acometer una actuación que permita un mayor y mejor aprovechamiento de estacionamientos para vehículos”. Igualmente, la delegación que encabeza el concejal Antonio Herrero, Tráfico y Seguridad Ciudadana, se encuentra estudiando la posibilidad de nuevas bolsas de aparcamiento para mayor número de vehículos. Precisamente el Alcalde está en conversaciones con los propietarios como en el solar anexo al Cubete a fin de consolidar esa zona como aparcamiento ajardinado, justo al lado del Parador Nacional de Turismo.



Por otro lado, el parking que se previó en el Albollón, financiado con fondos europeos FEDER mediante una subvención perdida por gobiernos anteriores, no podrá acometerse por una sentencia judicial recibida que obliga a la restitución a su estado natural original de la zona del escarpe que sufrió el desprendimiento el lluvioso mes de noviembre de 2010 y que se encuentra aún a la espera de ser intervenida.





Un suelo del añorado Ventura Galera



Corría el año 2014 y la Junta de Andalucía sacó una subvención para la denominada ‘Ciudad Amable’. Muchas de las intervenciones que se están llevando a cabo las dejó planificadas el tristemente fallecido Ventura Galera, quien fuera arquitecto del Ayuntamiento carmonense. Por aquel entonces, en los que ya se pensaba en darle un uso a estos suelos, hablaba de un casco antiguo mucho más amable: “la estrategia de este programa no consiste solo en eliminar el coche y buscar una ciudad mejor para el carmonense, sino que incide también en los elementos de urbanización, como la desaparición de los bordillos para conseguir la calzada en plataforma única eliminando barreras; la mejora del mobiliario urbano acorde con el entorno, el alumbrado, la vegetación, la ordenación de veladores o los elementos que provocan contaminación visual como el cableado o los rótulos luminosos, entre otros”.



Quedan pendientes aún algunas intervenciones que Galera citara en su día, como el el eje de la zona de la Plaza de San Fernando-Iglesia del Salvador. Concretamente, Galera citó que “la intervención tiene que estar coordinada con una estrategia de movilidad en todo el casco histórico”. Para ello, de forma escalonada y en un plazo que “se alarga hasta 2020” - incidía entonces Galera-, se plantearán aparcamientos alternativos en la periferia que, si bien no estaban incluidos en ‘Ciudad Amable’, «el ayuntamiento tiene que afrontarlo con otros recursos”. Estas bolsas de aparcamientos para no residentes serían las situadas en el Cubete (pendiente) y en los Extramuros de San Felipe (Picacho), así como el que ya el consistorio tiene en estudio de ampliación junto a la Puerta de Sevilla.