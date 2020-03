Confirman 21 contagios en una residencia de Lebrija

El alcalde de Lebrija, José Barroso (PSOE), ha informado este martes de que su municipio contabiliza "aproximadamente" 31 contagios confirmados de coronavirus Covid-19, 21 de los cuales corresponden a una residencia de personas mayores en la que habrían resultado infectados 19 residentes y dos trabajadores, con la muerte de una de estas personas mayores.

En declaraciones a Europa Press, José Barroso ha recordado que hace pocos días solicitaba a la Junta de Andalucía que publique los datos oficiales de contagios confirmados de coronavirus Covid-19 por municipios y no sólo por provincia, como se está haciendo hasta el momento, toda vez que el Gobierno andaluz de PP y Cs viene defendiendo que no detalla los datos municipales de la incidencia de la pandemia por indicación expresa del Gobierno central para no "estigmatizar" a nadie.

Si bien esta es una demanda especialmente reivindicada por los alcaldes socialistas, Barroso ha negado que su solicitud responda a motivos "políticos", explicando que como alcalde no cuenta con "datos oficiales" sobre el impacto real del coronavirus Covid-19 en su localidad, extremo que dificultaría la organización de los recursos municipales movilizados contra la propagación del virus.

No obstante, ha explicado que gracias a las gestiones del Ayuntamiento y la información proporcionada por las propias familias, ha podido confirmar "31 casos positivos" de contagio de coronavirus Covid-19 en la localidad. De ese total de contagios, según ha precisado, 21 corresponden a la residencia de personas mayores La Caridad, donde según la información que obra en su poder habrían resultado infectados 19 usuarios y dos trabajadores; mientras los restantes diez casos corresponden a habitantes de Lebrija ajenos a dicha residencia.