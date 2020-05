Convocan una manifestación en El Cuervo por la «vergonzosa» tala del arbolado

El alcalde, Francisco José Martínez (PSOE), no opina lo mismo, e incluso compareció públicamente hace unos días para tachar de “mentirosos” a los miembros de estas asociaciones que, preocupados por el futuro de los árboles, contrataron por su parte a una empresa especializada para que les elaborase un informe con lo sucedido. Tal empresa, Tecnigral, ha llegado a valorar el conjunto arbóreo de las casuarinas en 215.339 euros . Según el regidor cuerveño, sin embargo, la protesta es “totalmente injustificada” puesto que “no estamos cortando ningún árbol, sino haciendo unos trabajos de limpieza que ya se llevaron a cabo hace casi ocho años con total normalidad” . “Muchos vecinos se quejaban de la suciedad que generaban estos árboles cercanos a sus casas”, señala además como una de las causas de la actuación. De hecho, insiste Martínez, “dentro de unos días comenzarán los trabajos de tala de palmeras que también necesitan una buena limpieza”. “Yo no soy ingeniero forestal, pero, como somos un municipio con menos de 20.000 habitantes, recurrimos a un técnico de la Diputación que nos dio el visto bueno a lo que hacíamos”, señala, haciendo referencia un informe que el Ateneo Arbonaida ha estado esperando durante casi tres meses y cuya tardanza el alcalde justifica ahora por la pandemia del COVID-19: “Había asuntos más importantes que atender”.

El caso es que ni siquiera ese informe de Diputación ha convencido a los miembros de las dos asociaciones, que esta tarde están preparando pancartas para la manifestación de mañana, ya autorizada por la Subdelegación del Gobierno. “La gente está muy cabreada”, advierten desde el Ateneo, “y esperamos mucha participación mañana, porque es de justicia protestar contra esta barbaridad”.

El mencionado informe de la Diputación lleva fecha del pasado 13 de abril, “dos meses y un día después de que se mutilase el primer árbol”, insisten los convocantes de la manifestación. En el documento, un técnico del ente supramunicipal asegura haber visitado El Cuervo el 18 de febrero. Según el alcalde, incluso lo acompañó el secretario municipal y no advirtieron ninguna irregularidad. Según el Ateneo, ya entonces había “cinco árboles seriamente dañados” y, de hecho, “en ninguna parte del documento se afirma que la poda se estuviese haciendo con perfección”, arguyen. “Sorprende que en una visita de una mañana la misma persona fuera capaz de inspeccionar la mayor parte de zonas verdes del municipio y realizar un estudio lo suficientemente exhaustivo de las casuarinas para determinar su estado y respaldar las actuaciones con criterios técnicos objetivos”, insisten en el Ateneo, que llevan más de una semana clamando a cuantas instituciones tienen alcance, como el Defensor del Pueblo Andaluz o la Federación Española de Empresas de Jardinería para que les ayuden a parar “una mutilación injustificada” que terminará con “hacer morir a los árboles”. Esta última ya se ha posicionado a su favor. Los ateneístas incluso han focalizado el propio texto de aquel informe donde se dice expresamente que “el Ayuntamiento tiene la intención de la renovación del arbolado urbano de la Avenida José Antonio Gallego” y, por otro lado, que “una vez finalizada la actuación se procederá a realizar las nuevas plantaciones con la especie o especies arbóreas que se determinen y conforme a un nuevo diseño de la zona verde”. El alcalde, sin embargo, ha insistido hoy a este periódico en que “para nada existe intención de cortar ni sustituir esas casuarinas”.

Pero el conflicto está más que servido. “Los árboles no mueren solo porque los talen desde la base”, advierten los ateneístas, que sospechan que “en el Ayuntamiento ni han leído el informe que les presentamos nosotros, donde hay una propuesta a actuación para cada árbol”, y que no cesan de preparar pancartas con mensajes para mañana: “El árbol verde que cortes hoy será el aire que le falte a tu hijo mañana”, reza una, y otra: “Sin árboles no hay oxígeno; sin oxígeno, no hay vida”.

El Ateneo y la asociación Laguna de los Tollos insisten en que “ni se ha evaluado el estado de los árboles ni hay una dirección técnica de las actuaciones, porque se recomienda una reducción de la copa del 30% y la ejecutada en los árboles ya afectados supera el 50% de la masa foliar, y además se eliminan de forma indiscriminada ramas y hojas verdes que el árbol precisa para vivir”.

Ambas asociaciones están haciendo un llamamiento por redes sociales para que quienes pasen en coche por la zona de la casuarinas “toquen el claxon como expresión de protesta”. A los trabajos de tala, en cualquier caso, les queda “esta semana o como mucho algún día más de la siguiente”, según el alcalde.