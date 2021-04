Coria del Río presenta medidas para el virus del Nilo

El Ayuntamiento de Coria del Río ha sido el primer municipio, y por ahora el único, que ha elaborado un Plan Municipal de Vigilancia y Control Vectorial de la Fiebre del Nilo Occidental para combatir a los mosquitos y evitar la propagación de este virus que el año pasado afectó a más de 50 personas, llegando a dejar 4 víctimas mortales a causa de las picaduras. Con la redacción de este Plan, el Ayuntamiento de Coria del Río demuestra su total implicación para dar solución al problema. Y responde de la forma más ágil posible a pesar de la tardanza que se ha producido por parte de la Junta de Andalucía. El Ayuntamiento quiere recordar que el gobierno autonómico publicó su programa de vigilancia y control de la Fiebre del Nilo el pasado 9 de marzo, pero no fue hasta el 6 de abril cuando concretó al consistorio el protocolo a seguir, su situación particular y la forma en la que debía proceder el municipio. Pese al retraso de la Junta, ésta ya tenía el 10 de abril en sus manos el plan de Coria del Río, una actuación que el alcalde de este municipio, Modesto González, considera “ejemplar, pues una vez más el trabajo de los empleados municipales ha venido a contrarrestar la dejadez del gobierno autonómico. Tras las desgracias sufridas el año pasado, el Ayuntamiento de Coria del Río ha insistido durante meses en la necesidad de la unidad de acción. De un trabajo conjunto a gran escala, donde el gobierno autonómico tomase las riendas de este problema supramunicipal. Sin embargo, la situación es que Coria tendrá que actuar prácticamente en solitario, intentando afrontar el gasto que conlleva una actuación como esta. El alcalde de esta localidad destaco que el mosquito no es un problema de Coria del Río o de cualquier otro pueblo en particular. El insecto no entiende de límites municipales. Según el plan elaborado por el Ayuntamiento, en primer lugar, se está actuando en el desbroce y limpieza de los solares municipales y de las zonas del canal del Rio pudio en las que hay agua estancada. Acto seguido se comenzará con la limpieza y desinfección de los imbornales y el alcantarillado de la vía pública, donde se actuará contra las larvas de los insectos. Y finalmente, se llevará a cabo la fumigación en las zonas verdes de la localidad para atacar al mosquito adulto. Esta labor debe ser complementada con las actuaciones del resto de municipios de la zona pues, aunque Coria del Río acabe en su zona de influencia con el mosquito, al día siguiente pueden venir de otros pueblos y afectar de nuevo a nuestros vecinos ante esta situación debería ser gestionada por las autoridades competentes y no dejar la pelota en nuestro tejado, que no tenemos las competencias ni los recursos humanos ni económicos. Carmona también se ha puesto en marcha para luchar contra este virus del Nilo que transmite este celebre mosquito que ya el año pasado afecto a muchas personas de nuestra provincia.