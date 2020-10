COVID-19: más clases confinadas en Los Palacios, ahora por positivos de los docentes

Aunque Los Palacios y Villafranca no está aún entre los pueblos más preocupantes por la pandemia, como el caso de la vecina Utrera, los positivos que obligan a clausurar clases de algunos de sus diez colegios no paran de crecer, con la novedad de que ahora son los docentes quienes han dado positivo y han obligado -no en todos los casos- a clausurar los grupos a los que impartían clases.

El fin de semana ha vuelto a ser de revuelo entre la comunidad educativa de todo el municipio, porque además la normativa está en período de transición y hay cambios: por ejemplo, que ya no son 14 los días de confinamiento, sino 10 o que, en algunos casos, como en el del colegio Palenque, solo se va a confinar al maestro que ha dado positivo, por tratarse de un grupo ya de Primaria, con lo cual se prevé que el grupo acuda hoy a clase con normalidad. En el caso del colegio Picasso, tras conocerse ayer mismo el positivo por PCR de una maestra de Infantil, sí se confinará a la clase entera.

También ha ocurrido así en el CEIP Andrés Bernáldez, donde otra maestra dio positivo esta pasada semana. “El problema es que mañana [por hoy lunes] le tocaba a la clase incorporarse ya después de que todos se han hecho las pruebas”, ha explicado a este periódico su directora, Rosario Martínez, “pero aún no están los resultados, y las madres, con razón, dicen que no quieren llevar a sus niños hasta conocer el resultado”.

Precisamente el Andrés Bernáldez fue el primer colegio del municipio en que se dio un caso de positivo entre su alumnado de 3º de Primaria, hace ya tres semanas, y cuya clase está ya incorporada con normalidad. Sin embargo, además del caso del grupo cuya maestra dio positivo y que no se incorpora hoy por decisión de sus padres -que quieren conocer antes los resultados-, ha habido otro positivo de otra alumna en otra clase, a cuyos niños se les harán las pruebas de antígenos esta misma tarde. “No obstante, aunque todos den negativo en las pruebas nuevas que te dicen el resultado en cuestión de minutos”, ha advertido la directora, “todos esos niños también permanecerán confinados durante los 10 días correspondientes”.

El Ayuntamiento, por su parte, desinfectó con lejía y ozono ayer domingo la clase, las zonas comunes y los baños del colegio Palenque, “y así lo seguiremos haciendo cada vez que se dé un caso, sea con la clase confinada entera, con el niño en cuestión o con un maestro”, ha señalado el alcalde, Juan Manuel Valle (IU), que ha pedido responsabilidad a la ciudadanía después de conocerse este fin de semana que los casos avanzan: 74 positivos más en las últimas dos semanas, y 129 casos activos, pues en los datos de la Junta de Andalucía figuran ya 50 palaciegos curados desde el principio de la pandemia.

Ya están incorporadas las clases confinadas de los colegios María Doña y Juan Hidalgo, donde se dieron casos de positivos procedentes de familiares de los alumnos, pero siguen afectadas las dos clases del Andrés Bernáldez, una del Picasso y una del centro de adultos por el positivo de una alumna.