Con la restauración de la imagen, la hermandad ha abierto también la posibilidad de recuperar el acto del Descendimiento , que la corporación realizaba hasta una fecha indeterminada, presumiblemente a mediados de los años 60 del siglo XX. “Con el Concilio Vaticano II muchos de estos autos sacramentales se fueron perdiendo ”, explica el hermano mayor. La hipótesis de Rodríguez es que “dejaría de hacerse, y como el Cristo se encontraba en un estado paupérrimo, ambas cosas harían que se buscara más que restaurarlo cambiarlo por una imagen distinta , que no fuese articulada porque ya no iba a hacerse el Descendimiento ”. Aunque no se sabe exactamente en qué momento dejó de representarse, bien pudo ser entre los años 1964 y 1965, según apunta el hermano mayor.

Originariamente se celebraba el Viernes Santo, tras los Santos Oficios y como inicio de la estación de penitencia. Aunque no se descarta esta posibilidad, no es la opción más factible, por la actual configuración de la jornada. Se plantea en cambio su realización el Viernes de Dolores, cuando tras el viacrucis se lleva a cabo el traslado del Yacente al sepulcro, donde descenderlo para introducirlo en la urna cobraría sentido. En todo caso, con la inclusión del Descendimiento entre los cultos de regla, no se plantea el cambio de imágenes, ya que la actual “cuenta con devoción”. A pesar de ello, el antiguo Yacente “no volverá al cajón”, sino que será expuesto en un altar en la casa hermandad.