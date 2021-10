Cuando David va venciendo al Goliat de las aseguradoras de coches

Carmona acogió el pasado fin de semana la asamblea de socios de la cooperativa SIAUTO, que engloba a socios y talleres de reparaciones de todo el país, en un evento que contó con más de 200 empresas de este sector. Fundada en 2018, la asamblea iba a tener lugar en Sabadell, pero el sur finalmente ganó a Cataluña, ya que uno de sus socios fundadores, Francisco José Rodríguez, dueño de Chapa y Pintura Talleres Manuel Rodríguez, insistió en que su ciudad natal fuera la sede. Sin duda, un acierto, tal como aseguraron los asistentes venidos de todos los puntos de la geografía nacional.



La lucha aseguradoras versus talleres



En este contexto, y tras una semana de reflexión tras la celebración en Carmona de dicho evento, que contó con la colaboración del Ayuntamiento de Carmona, SIAUTO se congratula de duplicar el número de asociados y de llegar una conclusión común: todos los asociados sufren “los abusos de la compañías de seguros, y que los talleres ya estamos hartos de que las compañías incumplan las leyes y obliguen a nuestros clientes a ir a un determinado taller a reparar su coche, simplemente porque la compañía lo dice; y esto está a punto de reventar”, se queja Francisco José Rodríguez.



Esta lucha va más allá. Rodríguez afirma que compañías como Mapfre “está haciendo todo lo posible para que ningún asegurado suyo venga a ningún taller de SIAUTO, solo por el mero hecho de ser cooperativista, bloqueándoles del pago, no enviando peritos y haciéndole la vida imposible a su asegurado para que el coche lo lleve a otro taller, utilizando el engaño y la mentira de una manera descarada”, denuncia. Asimismo, añade, esta presunta mala praxis la llevan a cabo “otras grandes como Línea Directa, Mutua Madrileña o Pelayo”, indica.



La ley sobre la mesa



Ante este panorama, SIAUTO se creó como una herramienta más en el taller, poniendo en valor lo más importante: la ley. Desde SIAUTO centran muchos de sus esfuerzos en conocer minuciosamente la Ley general del seguro, que ayuda a actuar legalmente en caso de un siniestro, saber los derechos que tiene un cliente de su propia compañía o, incluso, saber identificar “las tropelías que realiza un perito de tu propia compañía para reparar tu vehículo, lo más barato posible perjudicando al taller y sobre todo la correcta reparación de tu vehículo, como por ejemplo obligando a utilizar piezas alternativas, o reparar otras que por ley no se puedes reparar y quedaran mermadas en caso de un accidente”, afirma Francisco José Rodríguez, gerente de Talleres Manuel Rodríguez, en Carmona.



De este modo, y según nos sigue explicando Rodríguez, SIAUTO facilita las herramientas necesarias “para luchar contra esa compañía, para que paguen la reparación de un vehículo de nuestro cliente por las buenas, y si no es así, aplicamos la ley tal como debe aplicarse, pues nosotros la cumplimos a rajatabla”. Este mecánico y chapista de profesión, de un taller con más de medio siglo de historia en Carmona, indica que su lucha es llegar “a acuerdo con las compañías y los peritos, a un acuerdo entre ambas partes y que el taller no trabaje por debajo de sus costes y obligado por esas todopoderosas compañías”, incidiendo en que el taller, y no el cliente de una compañía, tiene que conocer “que hay otro camino y no es el del miedo y la presión que una compañía puede ejercer sobre un taller, y que ese miedo se puede tornar en satisfacción una vez que dispones de esta herramienta tan poderosa como es SIAUTO”, asevera.



David va derrotando a Goliat



SIAUTO está consiguiendo revertir esta anomalía en el sistema en España. Tal como nos indica Francisco Rodríguez, SIAUTO ya ha ganado cientos de demandas en juzgados: “Tenemos miles de reclamaciones interpuestas tanto en el servicio de atención al asegurado, que toda compañía tiene; y en la dirección general del seguro, que es el órgano que sanciona esa conducta irregular de las compañías. Y son muchas y cuantiosas las cantidades de las sanciones. Pero no cesaremos en el empeño y seguiremos poniendo reclamaciones. Cada día ganamos juicios y seguimos trabajando para que esto cambie”.



Los galos de la carrocería, tal y como son conocidos los miembros de SIAUTO, ya están provocando que las aseguradoras empiecen a “temerles”, resalta Francisco José Rodríguez. Es tal la situación que, según ha podido saber este medio con documentación aportada por SIAUTO, en denuncias interpuestas por clientes de estos talleres en papel y con grabaciones, muchos de los agentes de seguros que atienden un siniestro les indican a sus asegurados que los talleres adheridos a esta cooperativa “no existen”; “ese taller no tiene acuerdo comercial con nosotros y tendrá que pagar usted la reparación y después nosotros le pagamos a usted los que nos dé la gana”; “Ese taller es conflictivo y problemático”, “Ese taller está en una lista negra por malas practicas y nosotros no trabajamos con esos talleres”; “Ese taller no da buena calidad en sus reparaciones” o “Ese taller le va a colocar piezas alternativas o de chatarrería”. Sin duda una guerra abierta que parece que pronto tornará a su fin. Y es que “SIAUTO lucha y seguirá luchando por defender a sus clientes y, sobre todo, a que las compañías no abusen más del poder económico que tienen para mermar a tantos y tantos talleres de carrocería de toda España”, concluye el carmonense.



Sobre SIAUTO



Históricamente las asambleas de SIAUTO tienen lugar junto a otros eventos relacionados con el mundo del motor, como ocurrió en Madrid en 2019, en la feria Motortec, pues es donde mas talleres se reúnen de toda España. Aprovechando ese gran escaparate, SIAUTO montó su stand con entrada libre para todo el taller que quisiera asistir y, de paso, unirse a ellos, bien como socios o como talleres clientes de la cooperativa. En esta ocasión y como este año no estaba previsto ningún acto de tal calado, Francisco José Rodríguez pensó que “sería buena idea realizar la asamblea en Carmona y a través de distintos medios de comunicación y redes sociales invitar a todos los talleres que quisieran asistir a conocernos y unirse a nosotros”, afirma.



Igualmente, en estas asambleas, un día antes de la aprobación de cuentas y poner al día el organigrama interno, se preparan varios cursos de formación. En esta ocasión se realizaron dos de vital importancia. El primero, con una de la mayores corredurías de seguros del país, la gallega Ramos Fraga SL, que impartió el panel Colaborador, mediador de seguros grupo B donde después de impartirlo, los asistentes se examinan para la obtención de dicho titulo y de esta manera poder hacer ellos seguros a sus clientes en las compañías que cada uno elija y, como afirma Rodríguez, “evita las desviaciones que las compañías realizan a talleres concertados, ya que desde ese día tu eres el corredor del seguro de tu cliente y no nadie externo”. El segundo fue Gestión comercial y de clientes en el taller SIAUTO, impartido por un gran divulgador como es Carles Martí, en el que se forma a los dueños a tratar el cliente y posicionarse en las redes sociales y el mundo de Internet.