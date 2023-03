Cuando los sueños acaban hechos escombros en Cantillana

La casa fue denuncia de forma anónima

Efectivamente fue una casa de puertas abiertas, en la que un azulejo de la Divina Pastora ante la ermita en su venida a la romería en el año 2005, con la leyenda ‘Siempre con Ella’, daba la bienvenida. Hoy el azulejo, las puertas abiertas y los muros levantados con tanto esfuerzo no existen. Quedaron reducidos a escombros en febrero, tras el derribo realizado de oficio por el Ayuntamiento tras la notificación judicial que sentenciaba sin remedio, a pesar de los recursos de la familia, su eliminación por irregularidad urbanística.

“¿Por qué mi casa sí y la de los vecinos no?” – se pregunta José –. “¿Por qué hay casas de la misma fecha o posteriores a la mía que el juez no ha ordenado tirarlas y la mía sí?”. Son las preguntas a las que no encuentra respuestas, porque nadie se las da. Asegura que ni su defensa ha hablado con ellos tras conocerse la sentencia. Puestos en contacto con la abogada que ha llevado el caso, y a pesar de la insistencia de este medio, no se ha recibido respuesta alguna sobre esta cuestión. En una carta a la jueza que dirimió el caso rogaban compasión con su situación, aceptando cualquier sanción que les pudiese ser impuesta, pero que permitiese mantener este hogar. Carta que cayó en saco roto y que no ablandó en absoluto la sentencia de derribo.

Según ha podido saber este periódico, una denuncia anónima ante la fiscalía por construcción ilegal inició un procedimiento hace más de una década. Tras años de litigio, hay edificaciones que han seguido en pie tras el pago de una multa, y otras, como es este caso, que han sido derribadas, según la interpretación de las leyes al respecto y como explican las fuentes consultadas.