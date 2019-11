Cuentos por la igualdad, de Los Palacios al mundo

Cada uno de los tres cuentos derrocha adaptación al siglo XXI a través del texto y las ilustraciones. Cenicienta , por ejemplo, aparece en una familia de raza negra. Y no sufre el consabido calvario doméstico a causa de su madrastra y las hijas de esta, sino por culpa de su propio padre de sangre, en una moderna lección de que la auténtica familia también puede elegirse. “Todas las mujeres del cuento acaban ayudándose”, explica Calvente, “por eso que se llama sororidad”. Soror era hermana en latín, y sororidad es una palabra que ha puesto de moda el feminismo más consciente de la necesaria alianza de las mujeres herederas del patriarcado... La magia del cuento ofrece algún guiño de pura cepa como que la calabaza que el hada madrina usaba para la carroza es aquí un tomate . Pero el cambio más trascendente del relato es que la protagonista no va al baile con el sueño de casarse con ningún príncipe, sino con el de demostrar su talento.

En el nuevo cuento de Blancanieves, lo primero que llama la atención son las ilustraciones, pues todos sus personajes son chinos. Y luego que se evita hablar de “enanos”. Los Siete Enanitos son sustituidos aquí por “las Siete Personas Sabias del Bosque”, que son hombres y mujeres, una heterogénea familia que cuida de Blancanieves y la reprende para que no viva como una malcriada, sino como una chica responsable, y que cuando ha de buscarle un antídoto contra el veneno de la manzana mordida no acude al beso de ningún príncipe, sino a los libros de una extensa biblioteca.

La Caperucita de Calvente y De los Reyes es una chica moderna, que no usa cestita sino táper y carrito de la compra, en la cocina de un piso donde su padre, y no su madre, le encomienda la tarea de llevarle unas viandas a su abuelo, no a su abuela. Cuando el lobo hace lo que su instinto le dicta no es un cazador quien viene a arreglarlo todo, sino la propia madre de Caperucita, veterinaria...

“Qué ilusionante sería que una niña negra, o asiática, se sintiera verdadera protagonista de uno de nuestros cuentos de toda la vida, en todos los sentidos”, decía De los Reyes hace solo dos años, cuando comenzaron esta aventura de reescribir estos cuentos de la tradición haciéndole un guiño a la modernidad, para lo que basta un solo ojo, el que comparten hombres y mujeres leyendo en cuantos más idiomas, mejor.