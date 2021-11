DenisDue vuelve a reinventar el grafiti carmonense

Hablar de DenisDue, (Daniel Prieto para su familia y amigos), es hablar de innovación. Este joven artista urbano autodidacta nacido hace 35 años en Carmona, ha vuelto a sorprender a propios y a extraños con una muestra única que puede contemplarse en la sala de los bajos del Ayuntamiento de Carmona hasta el próximo domingo 21.



En palabras de Rafael Morales, gerente de Adarve Patrimonio Cultural, que ha patrocinado y montado dicha exposición, es una nueva oportunidad para ver a un DenisDue que “no deja de sorprendernos con sus rompedoras y comprometidas obras”.



Rafael lo conoce bien. Reconoce que este artista autodidacta, vinculado desde muy joven al mundo del grafiti, ha ido evolucionando y en los últimos años ha sabido encontrar su estilo propio y ha conseguido destacar “con un sello muy personal exponiendo en varias salas de Andalucía, participando en concursos de pintura a nivel nacional y ganándose a una fiel clientela realizando numerosas obras por encargo”, afirma.



Para esta ocasión, ha querido contar como comisaria de la exposición con la licenciada en Historia del Arte malagueña Nerea Bautista. La misma ha afirmado que DenisDue comparte de forma autobiográfica con el espectador “diferentes escenas que han supuesto un aprendizaje relevante para este de cara a alcanzar la madurez adulta”. Siguiendo con esta especialista, añade que Echar a volar se convierte en “toda una celebración pictórica con la que dar gracias y poner fin a una etapa que deja atrás, en la que conviven toda clase de recuerdos de infancia y juventud donde se repite la seña de identidad del artista, el pajarito de la paz que las protagoniza, en el que él mismo se representa y transfigura”. Tampoco deja atrás la fuerte crítica social, con obras como Víctimas, en la que el artista refleja momentos vividos por él mismo y por los seres humanos allende los mares.



Bautista incide en la nueva paleta de colores usada por DenisDue en esta exposición, donde el negro juega un papel fundamental, “pues nos muestra que aquello que se representa es un recuerdo inmerso en un lugar que ya no existe, en un tiempo pasado, pero que cobra vida con alegres colores en ocasiones representados con fuertes tonalidades luminiscentes que nos retrotrae al neón”, asevera la historiadora del Arte. Así pues, añade, “conseguimos arrojar luz a la oscuridad, devolver al presente un recuerdo que a pesar de haber acontecido ya en el tiempo, sigue gozando de importancia en el día a día del artista, pues gracias a estas vivencias hoy puede cerrar el círculo, comenzar una nueva etapa con otras miras”.

Crítica vs diversión

Para DenisDue el arte “siempre tiene que ser crítico, pero además de ello, debe suscitar cierta diversión que actúe como componente atractivo y estimulador al espectador. Esta idea es la que me he propuesto para mi nueva aventura creativa. Un sinfín de pájaros echarán a volar por estas salas para convertirnos en testigos de sus emociones, contándonos sus experiencias que, al fin y al cabo, también son las mías”, afirma el artista urbano.



En cuanto a su producción artística, destaca su componente crítico. DenisDue pretende hacer a través de la crítica social una aportación personal que haga al espectador reflexionar acerca de temas que personalmente le preocupan, como es el racismo, la tiranía, y otras injusticias latentes aun en nuestra sociedad: lucha entre religiones, odio al colectivo LGTBI, las fronteras, etc.

En definitiva, una exposición donde conjuga sus dos grandes pasiones: el grafiti y el paracaidismo, y en la que intenta demostrar que “la falta de empatía es un problema en nuestra sociedad, que a veces el tener miedo se soluciona con un salto al vacío, y que no debe importar el qué pensarán los demás de nosotros por elegir una forma diferente de entender el arte, la vida o el amor. Eres lo que tu corazón quiere que seas y contra eso jamás podrás luchar. De esta forma, mis obras son todas y cada una de ellas, parte de mis preocupaciones, de mis inquietudes y materialización de mis deseos de cambio, en definitiva, parte de mí.”, sentencia.



HORARIOS DE APERTURA



Echar a volar estará abierta hasta el domingo 21 en la sala de los bajos del Ayuntamiento de Carmona (C/ El Salvador). La entrada es gratuita.



-Horarios de lunes a viernes 18:00 a 20:00 horas.

-Sábados y domingos 12:00 a 14:00 horas y 18:00 a 20:00 horas.