Denuncia que un medicamento ha provocado que le quiten la custodia de su hijo

“El niño se mostraba pálido, sudoroso, y el médico me preguntó qué había tomado, y yo le dije que simplemente había tomado lo que las enfermeras le habían dado, y horas después, de noche, me vienen a la habitación a decirme que en la orina ha salido positivo en tóxico antidepresivo, y el médico de guardia dice que podría ser por un medicamento cruzado”, explica la madre.

Al día siguiente, la madre recibió un parte judicial sobre el caso, “en el que se dice que se desconoce qué persona le da tratamiento al niño, y entonces vino la Policía Nacional, me dicen que me retienen por orden del juzgado, y me ponen un guardia de seguridad en la puerta de la habitación para que no pueda salir”.

La situación se ha agravado esta mañana, cuando el niño ha recibido el alta hospitalaria y ha sido derivado a un centro de protección de menores, sin que su madre haya estado presente en el momento del traslado, según su abogado.