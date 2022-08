Detenida por estafa en Dos Hermanas por ofrecer falsos alquileres vacacionales

La Policía Nacional recuerda algunos consejos para evitar ser víctimas de estafas al reservar por Internet un alojamiento:

Todas las comunicaciones y pagos deben hacerse dentro de las páginas web o aplicaciones oficiales. No hagas clic en enlaces o archivos adjuntos incluidos en correos electrónicos que no te inspiren confianza y desconfía si te piden que hagas una transferencia bancaria u otro pago fuera del canal oficial.

No debemos fiarnos de ofertas que son demasiado ventajosas para ser verdad. Es necesario ser conscientes de los precios de mercado y no dejarnos guiar por suculentas ofertas, ya que es muy probable que lo ofertado no se corresponda con la realidad.

No te sientas presionado a la hora de decidirte por un alojamiento, lee comentarios de huéspedes anteriores o utiliza aplicaciones que te muestren el exterior del alojamiento para ver si se corresponde con la realidad.

No envíes fotos del documento nacional de identidad, no sabemos en que las pueden emplear los estafadores posteriormente.

Si crees que has sido víctima de una estafa denuncia los hechos ante la Policía Nacional y reporta tanto los anuncios como a los anunciantes ante la plataforma.