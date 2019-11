Dimite la número cuatro de la lista electoral del PP en Écija

Primer abandono en la actual corporación municipal. Laura Ruiz Cejas, número cuatro en la lista del Partido Popular (PP) a las elecciones municipales del pasado mes de mayo, ha presentado su renuncia al acta de concejala, alegando motivos profesionales y personales.

La ya ex concejala popular asegura renunciar “muy a mi pesar, pero me es totalmente imposible compaginar mi vida profesional y personal con mi cargo. Soy autónoma, con una empresa que tiene horario de lunes a domingo debido a su actividad profesional”, explica.

“Por otro lado, se me complica más la cosa por mi situación familiar, que requiere también de mi atención y disponibilidad”, añade, y asegura que tomar la decisión de renunciar al acta de concejala apenas cinco meses después de tomar posesión de la misma “no ha sido nada fácil, pero estoy tranquila, porque sé que toda la gente que me conoce sabe que cuando digo sí a algo es para estar al cien por cien, no al cincuenta por ciento”, enfatiza.