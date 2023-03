«Dos mil salidas al año merecen mejores medios»

Material averiado que no se arregla ni se repone, o uniformes para trabajos acuáticos que no se usan porque no se han dado los correspondientes cursos de formación, a pesar de hay once kilómetros de río Guadalquivir para vigilar.

Son algunas de las quejas de los bomberos del parque de Mairena del Aljarafe que han sido llevadas en los últimos días al Pleno del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache por parte del concejal no adscrito, Manuel Pérez.

Fue en el punto de ruegos y preguntas de la sesión plenaria, en la que Pérez pidió a sus compañeros de corporación local que se tengan muy en cuenta las quejas de unos profesionales que necesitan ayuda para sacar adelante su trabajo en pro de los demás.

Pérez reclamó en el Pleno municipal que el Ayuntamiento de San Juan “sea pionero en realizar una comisión de seguimiento al parque que, como todos sabemos, da servicio a los vecinos de san Juan de Aznalfarache los 365 días del año”, de modo que se comience a trabajar para mejorar sus medios precisamente desde uno de los pueblos a los que da servicio.