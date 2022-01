El agua de El Real de la Jara ya se puede beber

Después de que a mediados del pasado mes de diciembre la Consejería de Salud y Familias declarase no apta para el consumo humano el agua de la localidad de El Real de la Jara (Sevilla), tras detectar que la misma presentaba un alto nivel de turbidez que superaba el límite establecido; dicho departamento ha declarado al fin el agua de tal localidad como apta para el consumo humano, según un bando municipal emitido este martes y recogido por Europa Press.

"A la vista del anterior, queda restablecido el uso de la red pública de agua para consumo humano y alimentación", figura en dicho bando municipal, dictado después de que días atrás la compañía Aguas del Huesna instalase filtros en el pozo de Los Pinos, del que se abastece la localidad, para solucionar la incidencia.

En un bando recogido por Europa Press, el Ayuntamiento de este municipio de la Sierra Morena sevillana exponía ya que los "valores anormalmente altos" de la turbidez del agua derivaban de "la escasez de precipitaciones", que ha "afectado negativamente tanto a la cantidad como a la calidad del agua disponible en el pozo de Los Pinos", que abastece a la localidad.

En ese sentido, José Manuel Trejo, alcalde de El Real de la Jara, viene avisando de que si la sequía persiste, el pozo de Los Pinos no podrá recuperar sus niveles de agua, extremo que afectará no sólo a la localidad de El Real de la Jara, sino a "todo el territorio" de la misma. Ello, según precisaba, mientras el cercano pantano de El Pintado "no abastece a ninguno de los municipios" de Sierra Morena.

Es por eso que el alcalde de El Real de la Jara expone que la "solución real" a este tipo de incidencias en la zona de la Sierra Morena sevillana no es otra que suministrar agua procedente de dicho embalse.