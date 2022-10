El alcalde de Los Palacios: «No consentiré una falta de respeto más»

El alcalde de Los Palacios y Villafranca, Juan Manuel Valle (IU), está que echa chispas con la delegada territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Sevilla, Isabel Solís (PP), quien ha visitado el municipio hasta tres veces en lo que va de año y en ninguna ocasión “ha tenido el más mínimo decoro institucional” para comunicárselo siquiera al Ayuntamiento “que represento”, dice el regidor, quien ha mostrado su “rechazo más absoluto a sus continuas faltas de cordialidad y respeto institucional hacia nuestro Ayuntamiento”.

El primer edil palaciego le ha escrito una carta a Solís reprochándole que hasta en tres ocasiones haya visitado Los Palacios y Villafranca en calidad de delegada territorial de Agricultura en Sevilla “y por tanto en representación del Gobierno de Andalucía”, “sin que haya tenido el más mínimo respeto institucional y comunicarlo al Ayuntamiento que represento”.

Para Valle, se trata de “un uso del cargo de representación institucional con fines inadmisiblemente partidistas, sin ningún pudor”, pues se ha hecho rodear en cada ocasión de los concejales del PP palaciego, en la oposición. En este sentido, Valle ha recordado en la misiva que Solís visitó el municipio en la pasada Feria Agroganadera, “que organiza el Ayuntamiento sin ayuda de la Juna”, el 22 de abril, pero “no como le correspondería a una alta representante del Gobierno de Andalucía, sino a la remanguillé, acompañada solo de los representantes de su partido, que no representan más que a sus militantes”. El alcalde palaciego ha insistido en que también visitó el pueblo el 14 de junio, solo días antes de las pasadas elecciones del 19-J, “pese a que no podía hacerlo”, para reunirse con regantes del Bajo Guadalquivir en la cooperativa de la pedanía de El Trobal y prometerles “en campaña electoral lo que no habían hecho en cuatro años” en torno “al grave problema de modernización del regadía en nuestra comarca”. Finalmente, la delegada también visitó el pueblo el pasado 21 de octubre, concretamente la cooperativa de Las Nieves.

El alcalde le ha recordado en la carta que esta falta de respeto institucional ya se lo hizo saber “en persona y educadamente” y que “tenía la esperanza de que con el nuevo mandato hubiese cambiado usted de actitud, pero me he equivocado”. “No hay manera”, insiste Valle en su carta. “Se ve que es su actitud normal, que no conoce más que la concepción desleal de la política, su idea de mezclar y utilizar el gobierno de todos los andaluces y andaluzas para manejarlo en interés de su partido, sin ningún pudor, como si Andalucía y nuestros pueblos fuesen su cortijo. Y eso, como usted comprenderá, no se lo voy a permitir porque está usted faltando el respeto al Ayuntamiento”.

Por todo ello, el alcalde ha reiterado a Isabel Solís que “con diferencia, nunca la Delegación Territorial de Agricultura de la Junta de Andalucía había tratado tan mal al pueblo de Los Palacios y Villafranca como lo está haciendo el Gobierno del Partido Popular. Y no le voy a consentir ni una falta de respeto más”. El regidor municipal ha ofrecido a la delegada su disponibilidad “para mantener una reunión de la que seguro sacaremos conclusiones positivas”.