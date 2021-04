El Ateneo de El Cuervo, desarraigado de la Casa de Postas

El Ateneo Arbonaida de El Cuervo de Sevilla, seguramente la institución que culturalmente hablando más dinamiza al último pueblo hacia el sur de la provincia, lleva un mes esperando que el Ayuntamiento reconsidere su decisión de desalojarlos de la Casa de Postas, su sede desde 2015, para alojar allí ahora la Escuela Municipal de Música, que, según el alcalde, el socialista Francisco José Martínez, “ha crecido en número de alumnos y muchos de ellos tenían que asistir a dos ubicaciones distintas porque tocaban dos instrumentos, y de lo que se trata es de centralizar toda la actividad de una escuela que empezó siendo privada y que la ha asumido con mucha visión de futuro el propio Ayuntamiento”.

Según la junta directiva del Ateneo, este accedió al que es el principal monumento de la localidad (la antigua casa de postas que data del siglo XVIII) cuando “este se encontraba totalmente vacío, precisando de una intensa labor de adecuación y equipamiento para dotarlo de lo necesario en el desarrollo óptimo de las propuestas culturales que se pretendían poner en marcha”. En este sentido, los ateneístas recuerdan que “el local ha sufrido una transformación evidente: estanterías, una biblioteca con más de 600 volúmenes para todos los públicos, equipo audiovisual, mobiliario, iluminación y calefacción”, además de “una inversión considerable no solo en el aspecto económico, sino en el humano”. En este sentido, el Ateneo Arbonaida no ha cesado en este último lustro de organizar actos culturales de todo tipo y para todos los públicos, del pueblo y de fuera, entre los que destaca el festival flamenco La Choza de Juaniquín, cuya última edición, la VIII, fue organizada in extremis, y pese a la pandemia, el pasado mes de diciembre.

El primer edil reconoce “la intensa labor cultural que lleva a cabo el Ateneo”, hasta el punto de “que nosotros, desde el Ayuntamiento, somos los primeros en colaborar con ellos incluso económicamente y en ceder espacios como la propia Casa de Postas”, a la que accedieron por un tiempo que ha concluido después de un concurso público convocado en 2016, “o el teatro municipal El Molino”. Según Martínez, el Ateneo podrá seguir haciendo uso de la Casa de Postas o el teatro para el evento que necesiten, y lo que se ha planteado es solo que cambien de sede. Sin embargo, los ateneístas consideran que la cesión de un despacho en el Área de la Mujer “no satisface las necesidades del colectivo, tanto por la inadecuación del espacio propuesto, que no reúne ni las dimensiones ni las características ni las posibilidades funcionales que precisa nuestra actividad, como por la dificultad añadida que entraña dividir el funcionamiento de la asociación en dos espacios separados, circunstancia que sin duda alguna implementa el trabajo a desarrollar y, por tanto, dificulta sobremanera la labor del Ateneo, dadas las pocas manos disponibles en el día a día de la vida del colectivo”. Incluso ese ofrecimiento municipal del uso de las instalaciones de la Casa de Postas cuando sea preciso, “nos condenaría”, sostienen, “a volver a la dinámica monta-desmonta, lleva-trae, organiza-desorganiza, lo que supondría desandar el camino y volver a generar aquellas dificultades que la disposición de una sede en la Casa de Postas como centro neurálgico y punto de encuentro solventó”.

Uso compartido y sinergia

El Ateneo ha propuesto al Ayuntamiento que se le permita seguir disponiendo de su sede actual en la Casa de Postas y que se regularice su situación siguiendo el procedimiento administrativo para ello. “Esta sede se ha convertido para muchas personas de la localidad y de fuera de la misma, por su propuesta cultural, su trayectoria y su carácter abierto y de uso público, en punto referencial de la cultura en El Cuervo, y entendemos que es el lugar que le corresponde”, le han argumentado por escrito a la Delegación de Cultura.

Por otro lado, proponen que “para que el Ayuntamiento pueda desarrollar su proyecto de Escuela de Música, la sede del Ateneo tenga un uso compartido”. En este sentido, el Ateneo se compromete a garantizar un uso responsable de las instalaciones, desarrollar una programación de actividades anticipada y comunicada con la antelación suficiente a la dirección de la Escuela de Música y a la Delegación de Cultura y colaborar en el desarrollo, promoción y funcionamiento de la Escuela de Música municipal”, ya que este uso compartido, insisten, “podría tener un impacto incluso positivo, pues el contacto directo con la Escuela de Música y la naturaleza familiar de ambas propuestas culturales podría dar lugar a la creación e implementación de actividades y propuestas conjuntas que, a buen seguro, repercutirían positivamente en los usuarios de ambas entidades y en el enriquecimiento de la vida cultural del municipio”.