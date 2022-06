El Cuervo se moviliza para salvar las crías de vencejos

Entre quienes están volcándose con la salvación de las crías de vencejos que ayer cayeron de sus nidos por miles en Sevilla debido a la ola de calor destacan algunas instituciones como estas de El Cuervo de Sevilla, el municipio más al sur de la provincia: el Ateneo Arbonaida y la asociación ambiental Laguna de los Tollos , cuyos miembros fueron ayer al CREA (Centro de Recuperación de Especies Amenazadas) de San Jerónimo y se llevaron para su cuido 30 pequeños vencejos. “Su cría es un proceso que requiere de muchísimas dedicación y paciencia, pues hay que alimentarlos cada tres horas con alimento especial como grillos de la harina”, explicaron anoche desde el Ateneo cuerveño. “Este alimento no es ni sencillo de encontrar ni barato, hasta el punto de que un solo ejemplar puede tener un coste aproximado de 50 euros hasta que pueda ser liberado”, apuntaron los ateneístas, que piden ayuda a los ciudadanos para sufragar los gastos de la cría de esta especie protegida. “Con una pequeña aportación se puede hacer mucho”, han explicado, “ya que además los CREA están desbordados y con presupuestos limitados”.

En este sentido, en El Cuervo se extendió ayer la llamada de socorro una vez que al menos una docena de ciudadanos empezaron a aportar ayuda económica para la causa. “Hoy vamos a ir por más crías” , adelantaron a este periódico, que ayer informaba de que hasta cien crías de vencejos estaban siendo recogidas diariamente del suelo no solo en Sevilla, sino también en la capital cordobesa desde que ha comenzado la ola de calor, ya que no han podido soportar las altas temperaturas en el interior de sus nidos y se ha precipitado al vacío.

La asociación medioambiental Ecourbe denunciaba ayer que en Andalucía “caían por miles” y que los vecinos no daban abasto para recoger a los ejemplares que caen al suelo para ponerlos a salvo, al tiempo que lamentaba que no existan planes de prevención contra el cambio climático y esta ola de calor que puede ser habitual una vez que el verano se consolida, pero no en esta época que ha coincidido con la de cría del vencejo justamente.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, de la que depende el CREA, informó ayer de que había habido ingresos masivos de “con más de 300 vencejos, a los que hay que sumar los que ya se han gestionado y entregado al voluntariado desde que se inició la campaña, que ascienden a otros 300 ejemplares”. Solo en los últimos cinco meses, se ha duplicado la cifra de ingresos de vencejos con respecto al año pasado.