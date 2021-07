«El Himno de Andalucía tiene mucho poder a nivel político y en la sociedad»

El punto de partida es un trabajo universitario que analiza música e historia desde la visión de un músico profesional , a través de fuentes orales y documentales. El autor aprovecha para profundizar en la composición de Infante, de la que “a pesar de ser cantillanero, no tenía mucha idea”, reconoce. Por lo que también ha sido un acercamiento para “ buscar mi identidad como andaluz y ver ese ideario que desde los años 10 del siglo XX empiezan a forjarse”.

Su base está en el canto del ‘Santo Dios’ , y el músico no tiene duda de que el Himno de Andalucía fue compuesto en Cantillana tomando como referencia la forma en que se entona en la localidad. “Este canto se puede remontar a siglos. En términos musicales es un canto llano, monódico, con una sola línea de voz, no tiene ritmo fijo y es transmitido oralmente . Claramente Blas Infante lo escuchó en Cantillana , era la ruega de los segadores que pedían buena cosecha, su única esperanza para seguir viviendo”.

El texto del Himno de Andalucía “tiene muchísimo poder a nivel político y en la sociedad. Hay valores que a través de la letra se quieren reivindicar como la reforma agraria, la revolución, la libertad”, explica. “Era otra época, ahora hay que mirar otros valores de futuro. No hay comparación en el campo de entonces con el de ahora, pero se puede volver a hacer otra revolución agraria, esta vez tecnológica”. Con este ejemplo, Naranjo asevera que hay que reivindicar las reclamaciones volcadas por Blas Infante en el himno, pero trayéndolas a la actualidad.

Sin embargo, incide especialmente en que “no enfoco el discurso a la política, no me gustaría que se politizara el tema”. En este sentido, pone el ejemplo de José del Castillo, autor del arreglo musical del himno, y cuya carrera – de contrastada solvencia y en la que se relacionó con figuras como Falla, Turina o Halffter – quedó eclipsada e incluso menospreciada por su filiación política.