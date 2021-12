El imparable Gavi, profeta en Los Palacios y Villafranca

El joven jugador del Barça ha dedicado el galardón a su familia, amigos y a toda la gente que conoce en el pueblo y recordó sus inicios en la capital catalana: “Los primeros meses en La Masía me costó mucho”, reconoció, “pero a medida que avanzó la temporada me fui adaptando. Siempre he sido del Barça, desde pequeño, y tenía claro que quería jugar allí. Tenía el sueño de jugar en el Camp Nou y lo he hecho realidad”.