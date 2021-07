El investigador de la UPO Manuel Delgado-Baquerizo sexto científico climático más influyente de España y 388 del mundo

En este informe el investigador utrerano de la Universidad Pablo de Olavide (UPO), Manuel Delgado Baquerizo, aparece en el lugar 388 de un listado total de 1.000 científicos del mundo dedicados a la investigación climática . dicha lista está encabezada por el científico Keywan Riahi del International Institute for Applied Systems Analysis de Austria , por Anthony A Leiserowitz de la Yale University de Estados Unidos y por Pierre Friedlingstein de la University of Exeter de Reino Unido .

Los estudios realizados por el científico climático de Utrera de la Universidad Pablo de Olavide han contribuido a identificar el papel de la biodiversidad del suelo y de las especies claves de microorganismos para mantener el funcionamiento de ecosistemas terrestres a escala global.

Hace escasos días Manuel Delgado Baquerizo también era noticia internacional por la publicación en la prestigiosa revista científica ‘Science Advances’ de la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia (American Association for the Advancement of Science) de una ivestigación en la que ha participado el investigador utrerano en la que describe por primera vez el microbioma de los suelos de las zonas verdes en 56 ciudades del mundo, entre ellas Utrera, y analiza sus beneficios para la biodiversidad y para las personas que habitan en zonas urbanas

1.000 CIENTIFICOS MUNDIALES CLIMÁTICOS

La agencia internacional de noticias británica Reuters para elaborar la lista los mejores científicos climáticos del mundo, ha creado un sistema de identificación y clasificación de acuerdo con la influencia de cada científico climático teniendo en cuenta su impacto en el debate sobre el cambio climático: sus vidas, su trabajo y su influencia en otros científicos, el público, activistas y líderes políticos.