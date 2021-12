El keniano Langat Kipkirui gana la Media Maratón Sevilla-Los Palacios

Hacía por lo menos una década que no los atletas kenianos, destacados maratonianos a nivel mundial, no se dejaban caer por la Media Maratón Sevilla-Los Palacios, la prueba decana de Andalucía que nació con la democracia, en diciembre de 1979. Este año, en medio de este respiro que han posibilitado las vacunas en plena pandemia –el año pasado se suspendió la edición correspondiente-, ha sido un keniano, Langat Kipkirui, quien después de quedar segundo en 2019 ha conseguido esta vez el primer puesto con un tiempo de 1 hora, 3 minutos y 51 segundos, todo un logro, desde luego, aunque lejos del que consiguió en 2007 su compatriota Silas Kipngetich Sang, quien con una marca de 1h 00’ 34’’ batió el récord histórico de la prueba y se llevó los 2.500 euros que se entregaban en aquella época. Desde 2011, la crisis económica general –y la muy particular del Ayuntamiento palaciego- obligó a rebajar el primer premio de la prueba a 1.000 euros. Desde entonces, han sido los marroquíes quienes se habían hecho con el control de la prueba, con la excepción de 2015, que fue el año en que ganó la prueba el palaciego Samuel Lay.

Lang Kilkirui viene de quedar 3º hace solo dos semanas en el Cross Internacional Ciutat de Granollers. Tras él, ha ocupado la segunda plaza el marroquí Abdellah Taghrafet; la tercera, el español de Mérida Jorge González Rivera.

Los Palacios y Villafranca ha reinaugurado esta mañana su fiesta de todas las vísperas navideñas, con el pueblo engalanado de banderas y el gentío habitual para recibir a los 2.314 corredores, casi 300 más que en 2019. Han destacado los corredores palaciegos (unos 400), y también nutridos grupos de Kenia, Marruecos y Portugal.

En categoría femenina, la victoria ha sido para la extremeña Raquel Gómez Martín, que ha conseguido una marca de 1:17:17. Tras ha llegado su paisana, también de Don Benita, Mamen Ledesma Ruiz. Por otro lado, ha sido la primera vez que una atleta local, Remedios Pérez Lovera, ha subido al podio de la general, al quedar tercera con un tiempo de 1:25:36.

Miles de vecinos se han concentrado en distintos puntos del recorrido para animar el paso de los atletas, sobre todo en el trazado urbano y, en especial, en la recta final de llegada, entre las avenidas de Sevilla y Cádiz, donde se han vivido emotivas y divertidas escenas. El numeroso público ha celebrado constantemente el esfuerzo de los corredores en esta exigente prueba, que ha demostrado de nuevo su tirón popular.

Podio local

Entre los participantes palaciegos, los cinco primeros puestos masculinos han correspondido a Enrique Bernal Romero, Miguel Bucarat García, Francisco Javier Gómez Fernández, Miguel Juan Galán Páez y Rafael Fernández Triguero. El podio general femenino local ha estado integrado por Remedios Pérez Lovera, Carmen Lobato Orozco, Estefanía Rodríguez, Soledad Calderón Arroyo y Sandra Reina López. Todos han recibido de 200 a 50 euros. Además, del sexto al décimo puesto, en ambas categorías, han obtenido 50 euros y trofeo.

En Silla de Atletismo ha ganado de nuevo el corredor Joaquín García, seguido por Joaquín Álvarez y el palaciego Marcos Baena, que han obtenido 200, 100 y 75 euros y trofeos, respectivamente. Los tres primeros clasificados en la modalidad de Discapacitados físico/psíquicos han sido Antonio Martínez, Serguei Esquivel y Roberto Martínez, que han recibido trofeo y premio económico de 200, 100 y 75 euros. En esta modalidad, en categoría femenina, ha sido reconocida María del Carmen Santos, con 200 euros y trofeo.

El Dorsal 0 de El Rerre

El Dorsal 0 de esta edición lo ha portado el corredor local Francisco Rubio Sánchez, Rerre, de 56 años, quien ha participado en 31 ocasiones en la Media palaciega. Otro atleta local, Antonio Romero Parejo, Chano, ha sido director de la prueba, por decisión del comité organizador, que está integrado por la Delegación Municipal de Deportes, los clubes de atletismo locales y otros clubes y colectivos colaboradores. Este comité también ha confiado este año en la empresa de cronometraje Yomury para controlar los tiempos de los corredores y gestionar las inscripciones online.

El alcalde palaciego, Juan Manuel Valle (IU), ha defendido la gestión pública de la prueba y del deporte en general y ha agradecido el apoyo colectivo para que la carrera crezca cada año, “desde la confianza de los deportistas al respaldo de los patrocinadores, pasando por el reconocimiento de todo el pueblo, de esos miles de vecinos y vecinas que salen a animar al paso de los atletas”.