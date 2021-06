El mensaje de la madre de la menor desaparecida al exnovio de su hija

La madre de la joven de 17 años vecina de Martín de la Jara (Sevilla) el día 3 de junio, María, ha pedido al exnovio de la menor que diga "algo si él lo sabe", después de que ésta hubiera comunicado que se dirigía a la vivienda de él en Estepa (Sevilla), municipio donde fue vista por última vez, para recoger sus pertenencias y que regresaría a su casa a la mañana siguiente.

En este sentido, la madre de la menor subraya en una entrevista concedida a Canal Sur, recogida por Europa Press, que su hija, Rocío C.P., que tiene un bebé de cuatro meses, le escribió por una aplicación telefónica para indicarle que iba a ir a recoger sus cosas y que a la mañana siguiente volvería a Martín de la Jara, donde residía con sus padres desde hacía cuatro meses porque "ella no quería volver más a la vivienda" que había compartido con su exnovio.

Sin embargo, afirma que a la mañana siguiente la expareja de su hija la llamó por teléfono para preguntarle si sabía dónde estaba Rocío porque "no se encontraba" en el inmueble. "Mi hija no quería ir a esa casa", afirma María, que no entiende "qué fue lo que le dijo" su exnovio, quien "le envió el taxi para recogerla", para que fuera a esa vivienda.

"Ella siempre me llamaba fuera donde fuera. Estoy muy preocupada porque todo es muy raro y la última vez que se la ha visto ha estado con él", insiste. Además, pide a su hija que "diga qué pasa, que llame o que, si está en un sitio en el que no puede hablar" que intente hacer "lo que sea". "Si se quiere quedar en otro lado, que lo diga, que lo aceptamos todo", afirma, reiterando su sospecha de que "todo esto es muy raro".

En la misma línea, Rosa, abuela de la menor, pide ayuda y colaboración ciudadana para que se dé aviso si alguien la ha visto o la encuentra. "La estamos esperando, la queremos muchísimo y estamos destrozados. No hay consuelo", lamenta.