El sacristán de Las Nieves de La Rinconada recibe la medalla Pro Ecclesia Hispalense

El sacristán tuvo palabras un recuerdo para toda su familia, especialmente para su esposa, a quien dijo que “este reconocimiento también es tuyo, porque mientras yo estaba al servicio de los demás, siempre has estado generosamente a mi lado”. Finalizó su intervención haciendo referencia a “la dicha, el gozo y el orgullo de ser cristiano”, dando las gracias a Dios “que me ha dado tanto, infinitamente más de lo que yo humildemente he podido entregarle”. Unas palabras que fueron recibidas con un gran aplauso por parte de los asistentes a la celebración.