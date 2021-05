El sector arrocero de la Margen Derecha del Guadalquivir se moviliza

El sector arrocero de la Margen Derecha del Guadalquivir, apoyado por la industria de la pesca, pescadores, comerciantes, colectivos sociales, organizaciones agrarias y ayuntamientos de la zona, ha convocado una concentración de protesta para el próximo día 6 de Mayo, en Isla Mayor, en defensa de una mayor dotación de riego para el sector arrocero en la presente campaña agraria.

A través de las redes sociales, este colectivo pone de manifiesto la necesidad de una mayor dotación de riego, pues con la decisión tomada en el día de hoy de la Comisión de Desembalse de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de conceder tan sólo 187 Hm3 - que supone menos de un 50 % de la dotación del sector arrocero- la margen derecha sencillamente no puede sacar adelante su cultivo con la debidas garantías, máxime cuando un tercio de dicha dotación, aproximadamente, corresponde al sector arrocero de la margen izquierda que no riega del Río Guadalquivir.

La Junta Central de Regantes de la Margen Derecha, en dicha comisión, se ha opuesto a tal dotación, pues, considera que no se está respetando la unidad de cuenca, ya que no hay un recorte proporcional a todos los cultivos, y además se le está computando – dentro de su dotación de riego- no sólo el caudal ecológico de mantenimiento del Río, sino también la dotación de las 5.700 has. aproximadamente que se hallan situadas desde la Presa de Alcalá hasta La Puebla del Río.

Con esta dotación resulta inviable la obtención de cosecha aún reduciendo proporcionalmente la superficie de cultivo, puesto que los agricultores de la margen derecha tendrían que regar con agua salada, incompatible con el cultivo de arroz.

En los últimos 40 años el sector arrocero de margen derecha ha dejado de sembrar total o parcialmente 10 campañas agrícolas debido a esta circunstancia, siendo el sector agrícola más perjudicado de la cuenca.

Por todo ello, el sector arrocero de la Margen Derecha insiste en que en su dotación no debe incluirse ni el caudal ecológico, que legalmente ha de desembalsarse para el mantenimiento del Río, ni la dotación de la superficie situada aguas arriba de la Puebla del Río.