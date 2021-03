El Sector B-XII de Lebrija y Las Cabezas ya tiene agua para los próximos 20 años

Ha habido que esperar que 13 años, desde 2008, que fue cuando la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) inició la compleja tramitación, pero ayer, con un acto solemne, se consiguió por fin. La Comunidad de Regantes del Sector B-XII acogía la entrega de la concesión de aprovechamiento de aguas procedentes del río Guadalquivir con destino a riego y también a usos industriales en los términos municipales de Lebrija y Las Cabezas de San Juan. No en vano, no solo estaban allí sus respectivos alcaldes, Pepe Barroso y Francisco José Toajas, ambos socialistas, sino también el Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, y, cómo no, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Joaquín Páez, e incluso la delegada del Gobierno en Andalucía, María Sandra García y el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Carlos Toscano. También estuvieron el presidente de la propia comunidad de regantes del B-XII, Francisco Romero, y el presidente de Feragua, José Manuel Cepeda. En el ambiente, desde luego, eran conscientes del momento histórico que se vivía.

Finalizar este proceso administrativo supone para las 1.142 parcelas de 884 comuneros el reconocimiento del derecho para utilizar 89.950.000 metros cúbicos de agua superficial procedente del embalse de Peñaflor, conducida a través del Canal del Bajo Guadalquivir hasta la balsa de Melendo. Según el regidor lebrijano, se resuelve así una demanda de los agricultores de la comarca y se posibilita el desarrollo económico “de este sector fundamental”. Agradeció, en este sentido, “el esfuerzo del presidente de la comunidad de regantes del Sector B-XII, de su gerente y de su junta rectora, por tantos años de trabajo para conseguir este logro”. Barroso tuvo asimismo palabras de agradecimiento al presidente de la CHG, por “hacer posible esta resolución, que constituye el final de una tramitación compleja llevada a cabo por el organismo de cuenca para otorgar el título concesional de aprovechamiento de aguas públicas a esta zona”, declarada de Interés General del Estado en 1955.

Joaquín Páez, por su parte, destacó “el esfuerzo que supone la resolución de un expediente largo, complejo y minucioso, que trae 20 años de seguridad jurídica, 20 años de agricultura y 20 años de jornales, inversión, crecimiento y bienestar para los municipios de la comarca” y se refirió al B-XII como “un ejemplo de la agricultura en esta cuenca: moderna, tecnificada, inversora, de alto valor añadido y, sobre todo, respetuosa con el recurso y con el medio ambiente”.

Por su parte, la delegada del Gobierno en Andalucía, Sandra García, puso de manifiesto que “la sostenibilidad es un valor en sí mismo dentro de las políticas en las que lleva trabajando años la UE y donde el Gobierno de España tiene un ejemplo reciente con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía española”. El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, quiso reconocer que “la ciudadanía está viviendo un año muy complicado, con más incertidumbres que certezas, por lo que debemos trasladar certezas como las de hoy para que superaremos esta situación y lo hagamos con optimismo”. En cualquier caso, aseguró que “el trabajo para llegar hasta aquí no concluye, sino que es fruto de la inteligencia aplicada al desarrollo sostenible, es decir, de implicarse en construir cada día las expectativas de futuro de las generaciones que vendrán y que son tributarias de las que les precedieron en ese esfuerzo”. En este sentido, reconoció la “vocación de cooperación del sector de la agroganadería, que en territorios como éste son pilares de la economía”.