El surfista de las marismas

El vídeo se grabó ayer domingo y esta mañana tenía miles de visitas en su propagación por las redes sociales, porque no es muy habitual ver a un surfista practicando en los canales de desagüe de las marismas del Guadalquivir, cerca de Los Palacios y Villafranca, y que, encima, se lo pase genial, como se aprecia en la grabación. El surfista es el palaciego de 35 años Carlos Moreno Santo-Rosa, dueño de una empresa de actividades educativas y deportivas que practica muy habitualmente el surf en playas como la de El Palmar. Desde el confinamiento por la crisis del COVID-19 llevaba sin practicar, pues no se puede viajar a otras provincias. “Fue lo que nos movió a intentarlo en las marismas”, cuenta él. “En realidad, yo llevaba varios años con el proyecto de poder surfear en esos canales, pero ahora ha sido el momento más oportuno para hacerlo”.

Directivo del club Extreme Roller de Los Palacios y Villafranca, Carlos, acompañado por varios compañeros y por el propio encargado de la Comunidad de Regantes, “que nos cerró una compuerta para que no entrara más agua mientras”, consiguió hacer surf en uno de los canales de desagüe de las marismas del Bajo Guadalquivir, en una zona cercana a la pedanía palaciega de El Trobal. “Nos llevamos toda la semana preparándolo para poder hacerlo el domingo, y salió muy bien”, dice satisfecho.

“Se trata de deportes individuales que no entendemos por qué no podemos cambiar de provincia sin poner en peligro a nadie, pues hay menos riesgo que en ir a un bar”, argumenta, “pero esta experiencia ha sido fantástica precisamente por no poder ir a la playa”.