«En Ciudadanos quedamos los honrados después de irse los traidores»

Manuel Benjumea es, junto a Carmen Santa María, el soporte de Ciudadanos en la Diputación de Sevilla. Ha visto cómo uno de los valores de este partido en la provincia, Pablo Cambronero, pide pasar al grupo mixto en mitad de la zozobra provocada por la moción de censura en Murcia. No obstante, el también portavoz en Palomares del Río, es claro al valorar la actitud de su excompañero y otros como Toni Cantó: “Aquí quedamos los honrados después de irse los traidores.

P.- Es evidente que el panorama político actual está convulso. ¿Qué visión tiene como diputado y concejal de cómo afecta la política nacional al ciudadano de a pie?

R.- Los ciudadanos están muy preocupados por la situación política. Eso es una realidad. Pero precisamente, mientras unos se dedican a atacar a Ciudadanos para hacernos desaparecer del escenario político, otros seguimos trabajando con ahínco, con responsabilidad, garantizando la estabilidad en gobiernos como el de Andalucía.

P.- Una situación, dicen, provocada por la moción que promovía su formación en Murcia.

R.- Pero no nos olvidemos que la raíz de todo podrá estar en Murcia. Pero fue allí donde decidimos dar un paso precisamente para arrancar también de raíz la corrupción de la institución. La situación era insostenible y el paso se tenía que dar. Está en nuestro ADN precisamente acabar con las corruptelas del bipartidismo. Y seguiremos en esa línea, venga de donde venga porque somos muy buenos socios, pero muy malos cómplices. De hecho, el proyecto de Cs nació para defender a aquellos españoles que aman la libertad, la igualdad y la honestidad. Y en esa línea vamos a continuar. En Ciudadanos no nos vendemos. Y Ciudadanos, obviamente, no está en venta.

P.- Lo que es obvio es que Cs ha vuelto a ser protagonista del panorama político. Pero ¿le entristece la situación de Cs en un momento como el actual?

R.- Es evidente que hay toda una trama de corrupción para comprar voluntades. Pero tengo claro que los que se han ido nunca fueron de Ciudadanos. Por lo que hay que sacar una visión optimista de todo: al final, el proyecto se depura de aquellos que no lo amaban. Y volveremos a nuestra senda, en la que muchos seguimos desde que Cs echó a andar.

P.- Muchos afiliados y cargos se están marchando al PP. ¿Se va también usted?

R.- En absoluto. Llevo muchos años como afiliado en este proyecto liberal, reformista y de centro. Y a día de hoy sigo en el mismo partido, con las mismas ideas, con la cabeza bien alta y la conciencia tranquila. El partido, como todos los partidos, ha evolucionado. Y los que se han marchado, precisamente, es porque buscaban aquí otra cosa, pero no defender sus ideas. En Cs solo quedamos gente honrada porque los traidores ya se han marchado.

P.- ¿Le ha sorprendido que Fran Hervías, senador y ex secretario de organización de su partido, se haya marchado al PP?

R.- Me han sorprendido algunas bajas, sí, pero precisamente la de este señor que menciona no. Tenía intereses personales claros y los sigue teniendo, sea en el PP o al partido político en el que milite. Porque cuando se carecen de ideales propios, cualquier opción es válida.

P.- ¿Qué opinión le merece que Pablo Cambronero, el que fuera diputado de Cs por Sevilla, haya abandonado el partido pero se haya aferrado a su escaño?

R.- Es un despropósito para con todos los que votamos a Ciudadanos en la provincia. Hay otros compañeros que se han marchado a sus puestos de trabajo y él debería hacer exactamente lo mismo. Pero para eso hay que ser valiente y tener dignidad. Todavía está a tiempo de rectificar y entregar su acta de diputado para no defraudar a los votantes de nuestra formación.

P.- En Andalucía se ha cerrado filas en torno a la figura de Juan Marín. ¿Es su candidato si se presenta a unas primarias?

R.- Es evidente que es el mejor candidato. No lo digo yo, sino todos los afiliados y cargos públicos. E incluso forma parte del núcleo duro de nuestra líder, Inés Arrimadas. Marín nos ha dado a todos una lección de honradez, humildad y valentía, de saber dialogar y de estar por encima de las cuitas que no llevan a ninguna parte. Es un gran compañero y mejor persona, que antepone los intereses generales a cualquier beneficio personal. Así es Juan Marín, un auténtico líder que ha demostrado estar a la altura en la gestión de la peor pandemia vivida en nuestra comunidad y su talante ha sido y es fundamental. Muchos deberían aprender de él.

P.- Desde la Diputación de Sevilla, en la que usted se encuentra, ¿van a acercar posturas al PSOE, que es quien gobierna?

R.- Nuestra voluntad siempre ha sido la de trabajar y proponer allá donde nos dejen hacerlo. En Diputación de Sevilla es sencillo porque, aun estando en la oposición, mantenemos encuentros con el equipo de gobierno que nos permiten incorporar, a pesar de su mayoría absoluta, medidas concretas para autónomos y comerciantes. Medidas naranjas que sin Ciudadanos no habrían existido. Por eso, insisto, Ciudadanos es ahora más necesario que nunca. Tenemos el deber de seguir trabajando por el conjunto de la ciudadanía, que fue la que confió y seguirá confiando depositando su voto. Porque hacemos algo que otros partidos no saben hacer: política útil, en definitiva.