Falla aterriza en Taiwán gracias al sevillano Juan Manuel Busto

Todo es inédito: incluso que un director andaluz y tan joven se ponga al frente de la legendaria National Taiwan Symphony Orchesta (NTSO), lo cual es “una oportunidad de oro para mí”, asegura Busto, “porque me abre a un mercado que es presente y futuro y el corazón asiático en todos los sentidos”. “Taiwán es un puente entre Oriente y Occidente, la compañía Taipei Ópera es la más importante de toda Asia y esta orquesta es de las más antiguas y han traído a todos los grandes”, asegura orgulloso un director que hace menos de una década dirigía la banda de música de su pueblo y que en los últimos años se ha convertido no solo en una referencia inexcusable para prestigiosas orquestas de toda España , sino también en uno de los artistas invitados más destacados para el Ballet Nacional de España , el Teatro de La Zarzuela y las Óperas de Milán, Albania o Moldavia. “El teatro donde vamos a estrenar por primera vez las dos grandes obras de Falla es el más vanguardista del mundo , construido hace solo cuatro años”, subraya, lleno de ilusión.

El caso de Busto es muy singular, pues reúne no solo la versatilidad de un músico bregado en todos los palos de la clásica –desde el teatro hasta la ópera-, sino la pasión por un género que ha mamado y estudiado a conciencia: el flamenco. “Con la música de Falla, además, me muevo como pez en el agua”, asegura. Y por eso ha sido elegido por el director artístico Dau-Hsiong Tseng para una ocasión que no solo va a ser histórica en Taiwán, sino para sí mismo, pues supone un reto absolutamente personal de este director y barítono, a la sazón autor de la primera biografía de Falla escrita en chino mandarín. Dau-Hsiong Tseng fundó la Taipei Opera en 1971 con el fin de acercar la ópera occidental a la sociedad taiwanesa. Dos años antes, había estudiado en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, había visitado la tumba del compositor gaditano y le prometió allí mismo que, algún día, llevaría a su tierra su música. “También se lo prometió a la propia hermana de Falla, a la que conoció en Jerez”, recuerda Busto, “y por fin, a sus 82 años, va a cumplir su promesa”. Busto calla, por modestia, que en buena medida gracias a él.