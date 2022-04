«Había que ponerse en la piel de la que sufre el maltrato y no denuncia»

“Se da voz a la mujer cuando se sabe que ha sido maltratada, pero ¿qué pasa con las que lo sufren en silencio?”, dice Laura Arza, la cantante hispanomexicana que, en estos días, se encuentra en Sevilla promocionando ‘Guerrera’, su último tema.

Se trata de todo un alegato contra la violencia de género que se ha convertido en pocos días en todo un himno contra esta lucha, tras salir al mercado coincidiendo con la celebración el pasado 8 de marzo del Día Internacional de la Mujer. Y no fue por casualidad, sino por voluntad de la propia artista.

Laura confiesa que llevaba varios años rondándole por la cabeza la idea de hacer una canción dedicada a las víctimas de la violencia pero desde otro punto de vista, y ese ha sido el resultado.

Para darle toda la fuerza posible a la canción, ha rodado un videoclip en el que ha contado con dos actores muy jóvenes que muestran diferentes situaciones de violencia machista. El vídeo, producido por la propia cantante y la empresa sevillana Carmín Comunicación, se puede ver en el perfil oficial de Laura.

Reacciones desde toda España

Con algo menos de un mes de la canción en las plataformas musicales, Laura Arza confiesa que se siente abrumada con la respuesta que ha tenido del público ante esta propuesta musical.

“Quise en especial para el día de la mujer hacer un tema para hablar de la violencia de género, dar voz a una chica, que personifica a todas, y es increíble cómo ha respondido la gente”, explica.

Además, la canción está basada en su propio sufrimiento personal, y recuerda que ella misma sufrió maltrato psicológico, y que una amiga tuvo que ver en una ocasión cómo su novio le quitaba su teléfono móvil y se encerraba en el baño con él a leer los mensajes privados. Ese padecimiento en concreto está reflejado en una de las escenas del videoclip.

Una promesa latina en España

Con esta canción, confirma su desembarco en España como la principal promesa latina de la música suelo nacional en este momento, y lo hace tras el éxito como presentadora y actriz en México, con un estilo pop/urban y un toque especial.

Antes de estrenarse como cantante en España, ha sido autora de canciones para series y otros artistas, pero en este momento ha decidido componer para su propio proyecto, y el resultado son las canciones que ya ha creado en su nueva etapa.

Con propuestas de duetos con grandes artistas, esta modelo, actriz y presentadora ha compartido escena con Sebastián Rulli, Diana Bracho o la primera actriz Silvia Pinal, entre otros.

Al igual que con ‘Contigo’, ha comenzado su promoción con citas ya concretadas en Andalucía, con Sevilla y Huelva como las primeras provincias en las que ha comenzado a contar a los medios de comunicación la historia de su vida musical.

Laura Arza domina a la perfección el pop, dance, reggeatton, blues o jazz, y ahora “espero que a la gente en España le guste tanto el tema como yo he disfrutando creando una canción en la que me he dejado el alma”.

Nació en Puebla (Mexico), en 1993, en el seno de una familia de origen español. Desde que tiene uso de razón recuerda que todas las reuniones familiares estaban llenas de música, cantos bailes y así creció ella junto a su hermana y a su madre.

Como presentadora ha trabajado en varios programas de edición nacional e internacional, y como actriz participó en series y telenovelas, donde compartió escena con algunos de los mejores actores de la época.