La alcaldesa pedánea de Guadalema positivo en coronavirus, en Trajano la tasa de contagios se eleva a 2.500

Sara Bernal ha pedido por favor a los vecinos de Guadalema que, ahora que más que nunca, se respeten las recomendaciones sanitarias que aconsejan salir lo menos posible a la calle , “seamos responsables y así nos protegemos todos. No podemos relajarnos y ser conscientes de la gravedad de la situación que estamos viviendo y que nos puede venir”.

La alcaldesa pedánea ha manifestado al respecto a sus vecinos en un mensaje en su perfil de Facebook “sólo deciros que por favor nadie pierda el miedo a este virus, porque yo empecé a estar mal el sábado y no he dudado ni un segundo que era COVID-19 , de lo malas que estamos, lo estamos pasando verdaderamente mal. Pero bueno afrontar esto y la situación que esto conlleva”.

La pandemia del coronavirus ha afectado por primera vez al Gobierno Municipal de Utrera , aunque no a sus concejales. Ha sido en la pedanía de Guadalema de los Quintero donde la alcaldesa pedánea, Sara Bernal Villores , ha anunciado en las redes sociales que, tanto ella como su esposa, han positivo en coronavirus .

Por otra parte, otra de las pedanías de Utrera, Trajano, con una tasa de contagios de coronavirus que ronda los 2.500, se libra del cierre perimetral al pertenecer a Utrera

Trajano está siendo uno de los núcleos poblacionales de la provincia de Sevilla más castigados por la pandemia del coronavirus y que a su vez está teniendo una alta influencia en la subida de la tasa general de contagios de Utrera.

En la actualidad, según los datos a los que ha tenido acceso El Correo de Andalucía se calcula que hay unos 20 casos activos en periodo de cuarentena de 14 días. Ello significa que la de tasa de contagio 14 días por 100.000 habitantes específica de esta pedanía rondaría la cifra de 2.500.

Ello significaría que, de aplicarse las medidas restrictivas impuestas por la Junta de Andalucía para los municipios, se tendría que imponer cierre perimetral y el cierre de comercios no esenciales y hostelería.

Al no ser Trajano municipio independiente, la Junta de Andalucía no aplica estas duras medidas restrictivas, ya que los datos de Trajano se computan y diluyen en los generales de Utrera cuya tasa de contagios 14 días por 100.000 a día del lunes ronda es de 413,27, es decir cerca de 100 puntos por debajo de 500 donde la Junta de Andalucía si decreta el cierre perimetral del municipio y el cierre de comercios no esenciales y hostelería.

El poblando de Trajano cuenta con poco más 800 habitantes censados, por lo que, con una veintena de caos positivos activos de coronavirus, que hoy martes podrían incrementarse, tiene una tasa de contagios que ronda los 2.500, una de las cifras más altas de la provincia de Sevilla.