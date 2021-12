La cabalgata de Castilleja de Guzmán, en peligro por falta de pajes

Es en Castilleja de Guzmán, donde el Ayuntamiento ha lanzado un llamamiento a los vecinos para que los niños se animen a formar parte del cortejo, y lo ha hecho mediante un mensaje en redes sociales: “La cabalgata de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente está en riesgo al no tener componentes que los acompañen en este día de tanta ilusión y alegría para todos y todas. Para interesaros podéis contactar con el ayuntamiento a través de Facebook o llamando al teléfono del ayuntamiento de 9:00 a 14:00”, dice textualmente el mensaje.

Las razones de cada familia para no participar pueden ser diversas, pero en el Consistorio han avanzado un poco en ese sentido, y han pedido a las familias que si el problema es la ropa que hay que lucir esa noche, que eso no sea un impedimento, porque «si tienes reticencias por no encontrar disfraz de paje para acompañar a Sus Majestades, encontraremos juntos alguna alternativa”.

Y todo después de que, como en muchos municipios de España, los trabajos para salir la noche del 5 de enero por las calles en cabalgata comenzaran casi con el final del pasado verano.

El pasado 16 de noviembre se abría el plazo de inscripciones para formar parte del cortejo de los Magos de Oriente. Estuvo abierto hasta el pasado 1 de diciembre, y se esperaba la participación de todos los niños y niñas que lo deseasen, empadronados en el municipio, cuya edad esté comprendida entre los 5 y 12 años (ambas edades incluidas), que solo tenían que inscribirse en el Registro general del Ayuntamiento o a través de su sede electrónica.

Inicialmente, solo se admitiría una solicitud por niño o niña, con la condición de que prevalecería la solicitud con último registro, con la idea inicial de que las plazas se adjudicarían por sorteo el día 3 de diciembre a las 18.00 horas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.